Prima pagină » Actualitate » Regulă nouă în UE pentru siguranța rutieră. Permisul suspendat într-o țară devine invalid în toate statele membre, chiar și pentru o simplă abatere

Regulă nouă în UE pentru siguranța rutieră. Permisul suspendat într-o țară devine invalid în toate statele membre, chiar și pentru o simplă abatere

Mihai Tănase
22 oct. 2025, 10:29, Actualitate
Regulă nouă în UE pentru siguranța rutieră. Permisul suspendat într-o țară devine invalid în toate statele membre, chiar și pentru o simplă abatere
Foto: Profimedia images

Parlamentul European a adoptat o lege care schimbă radical regimul sancțiunilor rutiere. Astfel, șoferii care comit abateri grave într-un stat membru pot rămâne fără permis de conducere în întreaga Uniune Europeană. Măsura se aplică chiar și pentru o singură greșeală în trafic.

Parlamentul European a aprobat o lege pentru siguranța rutieră, care permite ca interdicția de a conduce aplicată într-un stat membru să fie valabilă în toate țările Uniunii Europene. Astfel, dacă un șofer român este prins băut la volan în Italia sau Germania își poate pierde dreptul de a conduce inclusiv în România, scrie BZI.ro.

Noua legislație urmărește să elimine diferențele dintre sistemele naționale de sancționare. Până acum, doar țara care a emis permisul de conducere putea retrage complet dreptul de a conduce. Abaterile comise în alte state erau sancționate doar local, iar permisul rămânea valabil în restul Uniunii.

Conform noilor reguli, un stat membru va putea solicita interdicția de a conduce valabilă la nivelul întregii UE pentru abateri grave, printre care infracțiuni rutiere precum depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, sau provocarea unui accident mortal din culpă.

Legea ar urma să fie trebui în legislațiile naționale ale statelor membre, proces care poate dura până la trei ani. Odată implementată, măsura va unifica regimul sancțiunilor și va face imposibil ca un șofer sancționat într-o țară să conducă nestingherit în alta.

Inițiatorii susțin că această schimbare va crește semnificativ siguranța rutieră în Uniunea Europeană, punând capăt situațiilor în care conducătorii auto profitau de diferențele legislative dintre țări.

Ce modificări propune România în legislația rutieră

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a legii circulației, care prevede ca valabilitatea permiselor de conducere să depindă de evaluările medicale periodice ale șoferilor.

Noua reglementare urmărește adaptarea la standardele europene și introducerea unor termene de valabilitate diferențiate, în funcție de vârsta conducătorului auto și de rezultatele controalelor medicale.

După o anumită vârstă, valabilitatea permisului ar putea fi redusă, pentru a se asigura că șoferii rămân apți medical pentru conducerea vehiculelor.

Dacă legea va fi adoptată, permisul auto nu va mai avea o valabilitate fixă, ci va depinde strict de avizul medicului și de rezultatele examenelor periodice.

Citește și

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC într-un hotel din Onești. „Mulțumim medicilor din suflet”
11:07
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC într-un hotel din Onești. „Mulțumim medicilor din suflet”
APĂRARE Rusia a bombardat portul Izmail. MApN a ridicat două avioane F-16 și două Eurofighter germane
10:59
Rusia a bombardat portul Izmail. MApN a ridicat două avioane F-16 și două Eurofighter germane
POLITICĂ Tensiuni în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților. Angajații din subordinea ministerului se plâng de lipsa înțelegerii din partea Guvernului
10:45
Tensiuni în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților. Angajații din subordinea ministerului se plâng de lipsa înțelegerii din partea Guvernului
SPORT „Bijuteria” de jucător din lotul FCSB pe care antrenorii o ignoră. „E un talent extraordinar”
10:37
„Bijuteria” de jucător din lotul FCSB pe care antrenorii o ignoră. „E un talent extraordinar”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 747. Hamas anunță că a dat o „lovitură severă” unui grup armat care amenință securitatea în Gaza
09:54
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 747. Hamas anunță că a dat o „lovitură severă” unui grup armat care amenință securitatea în Gaza
ACTUALITATE Victor Ponta: „Dacă eram susținut de PSD, eram președinte al României. Lansez un PROGRAM politic – România pe primul loc”
09:30
Victor Ponta: „Dacă eram susținut de PSD, eram președinte al României. Lansez un PROGRAM politic – România pe primul loc”
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Digi24
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
,,Să deschidă ochii, Doamne…atât vreau” Alexandra este adolescenta care se zbate între viață și moarte după explozia din Rahova! Tânăra a căzut de la etajul 7 până la etajul 5
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Evz.ro
Amantlâc la Asia Express. Chimia dintre ei este evidentă
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Ultimele detalii despre starea lui Doru Octavian Dumitru! Actorul a fost supus unei proceduri de trombectomie. Anunțul făcut de medici: „În prezent, pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. În ce țară este abia anul 2016?