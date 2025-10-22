Parlamentul European a adoptat o lege care schimbă radical regimul sancțiunilor rutiere. Astfel, șoferii care comit abateri grave într-un stat membru pot rămâne fără permis de conducere în întreaga Uniune Europeană. Măsura se aplică chiar și pentru o singură greșeală în trafic.

Parlamentul European a aprobat o lege pentru siguranța rutieră, care permite ca interdicția de a conduce aplicată într-un stat membru să fie valabilă în toate țările Uniunii Europene. Astfel, dacă un șofer român este prins băut la volan în Italia sau Germania își poate pierde dreptul de a conduce inclusiv în România, scrie BZI.ro.

Noua legislație urmărește să elimine diferențele dintre sistemele naționale de sancționare. Până acum, doar țara care a emis permisul de conducere putea retrage complet dreptul de a conduce. Abaterile comise în alte state erau sancționate doar local, iar permisul rămânea valabil în restul Uniunii.

Conform noilor reguli, un stat membru va putea solicita interdicția de a conduce valabilă la nivelul întregii UE pentru abateri grave, printre care infracțiuni rutiere precum depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, sau provocarea unui accident mortal din culpă.

Legea ar urma să fie trebui în legislațiile naționale ale statelor membre, proces care poate dura până la trei ani. Odată implementată, măsura va unifica regimul sancțiunilor și va face imposibil ca un șofer sancționat într-o țară să conducă nestingherit în alta.

Inițiatorii susțin că această schimbare va crește semnificativ siguranța rutieră în Uniunea Europeană, punând capăt situațiilor în care conducătorii auto profitau de diferențele legislative dintre țări.

Ce modificări propune România în legislația rutieră

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a legii circulației, care prevede ca valabilitatea permiselor de conducere să depindă de evaluările medicale periodice ale șoferilor.

Noua reglementare urmărește adaptarea la standardele europene și introducerea unor termene de valabilitate diferențiate, în funcție de vârsta conducătorului auto și de rezultatele controalelor medicale.

După o anumită vârstă, valabilitatea permisului ar putea fi redusă, pentru a se asigura că șoferii rămân apți medical pentru conducerea vehiculelor.

Dacă legea va fi adoptată, permisul auto nu va mai avea o valabilitate fixă, ci va depinde strict de avizul medicului și de rezultatele examenelor periodice.