Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități

Mihai Tănase
31 oct. 2025, 11:09, Actualitate
Foto: Profimedia images

După explozia din cartierul Rahova, cauzată de o scurgere de gaze, tot mai multe situații periculoase sunt descoperite și în alte orașe din România. Autoritățile sunt în alertă și readuc la cunoștință proprietarilor de apartamente că este interzis să-și închidă balconul în anumite situații. Cei care ignoră normele de siguranță sunt somați să readucă balconul la forma inițială în termen de 15 zile, altfel alimentarea cu gaze va fi sistată.

Așa se face că într-un bloc din comuna Florești, județul Cluj, în urma unei verificări de rutină la gaze a ieșit la iveală o problemă gravă de siguranță care s-ar fi putut transforma într-o tragedie similară cu cea din cartierul bucureștean. O conductă de gaze traversează balconul unui apartament care a fost ulterior închis.

Situația reprezintă un risc major de explozie, iar compania de gaze a cerut proprietarei să remedieze imediat problema, avertizând că, în caz contrar, furnizarea gazelor va fi întreruptă.

„Cred că e o problemă. Și eu am balconul închis, dar nu aș fi acceptat să treacă conducta prin el și să fie închis, totuși”, a spus un locatar, potrivit Capital.ro.

Conform legislației din România, instalațiile de gaze trebuie montate doar în spații bine ventilate și ușor accesibile, astfel încât intervenția rapidă să fie posibilă în caz de urgență. Închiderea balconului în jurul unei conducte de gaze transformă spațiul într-un pericol iminent pentru locatari.

„Riscul de explozie este uriaș”

Victor Ignat, consultant în construcții, avertizează că o astfel de situație nu ar fi trebuit permisă niciodată.

„Este complet anormal. Vecinul respectiv nu trebuia să închidă balconul, iar cineva – fie asociația de proprietari, fie autoritățile – ar fi trebuit să intervină. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar apărea o scurgere de gaze în acel spațiu: riscul de explozie este uriaș”, a explicat consultantul.

Compania de gaze s-a autosesizat și a început verificările în imobil.

Oana Demian, purtătorul de cuvânt al companiei, a reamintit că legea impune norme stricte privind amplasarea instalațiilor de gaze naturale.

„Conform legislației, instalațiile de gaze naturale trebuie să respecte cerințe stricte de siguranță, fiind interzisă montarea lor în spații neventilate sau greu accesibile, unde întreținerea curentă nu poate fi asigurată”, a precizat Demian.

Atât proprietara apartamentului, cât și asociația de locatari au fost notificate oficial. Balconul trebuie readus la forma inițială în termen de 15 zile, pentru a elimina riscul și a se conforma normelor legale.

Specialiștii atrag atenția că proprietarii care închid balcoanele trebuie să solicite avizul autorităților și al asociației de proprietari, mai ales dacă prin balcon trec țevi de gaze, cabluri electrice sau alte instalații comune. În caz contrar, lucrările pot fi considerate ilegale și pot atrage sancțiuni severe.

