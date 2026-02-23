Prima pagină » Știri externe » Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă

23 feb. 2026, 16:54, Știri externe
Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă

O femeie din Germania a mers la Ikea și nu a plecat doar cu un coș plin, ci și cu o chitanță uriașă. Bonul fiscal pe care l-a primit a avut nu mai puțin de 4,34 metri lungime, aproape cât o mașină.

Patricia von Podewils-Seiler, în vârstă de 45 de ani, stabilită în apropiere de Berlin, a stabilit acest record, relatează publicația germană Bild, citată de Adevărul.

Cumpărături la IKEA, bon de 4,34 metri

Totul a avut loc la magazinul Ikea, unde Patricia și soțul ei au cumpărat patru bucătării complete, într-o singură sesiune de cumpărături. Cei doi au ridicat un bloc cu patru apartamente și au început mobilarea lor. Au cumpărat cuptoare, chiuvete, baterii, dulapuri, uși, rafturi, tăvi pentru tacâmuri și numeroase alte accesorii.

Bonul a avut în total 528 de articole individuale. Chiar dacă la casă au fost scanate doar patru comenzi, sistemul a tipărit fiecare produs în parte, iar imprimanta a funcționat neîntrerupt timp de aproximativ 20 de minute. Potrivit relatărilor din presa germană, angajatul Ikea s-a gândit la un moment dat că rola de hârtie nu va fi suficient de lungă.

„Cel mai greu a fost să rulez chitanța fără să o rup. Nu încape în niciun portofel”a declarat Patricia pentru Bild.

Bonul uriaș i-a adus însă și un premiu neașteptat, o Vespa. Un post de radio din Berlin a organizat un concurs pentru cel mai lung bon fiscal, iar chitanța de 4,34 metri i-a asigurat Patriciei primul loc, devansând următorul clasat cu aproape un metru.

