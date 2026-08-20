Consiliul General al Municipiului București a adoptat, joi, un proiect de hotărâre care stabilește un nou Regulament pentru igienizarea Centrului Istoric. Potrivit noilor reguli, terasele pot rămâne fără autorizații dacă nu respectă normele de igienă. De asemenea, localurile nu mai au voie să scoată boxe pe străzi.

„Măsurile vizează reglementarea accesului auto, curățenia și zgomotul. Amenzile ajung până la 10 mii de lei, iar în cazuri mai grave poate fi retras avizul de funcționare a teraselor.

Consiliul General al Municipiului București a adoptat, joi, 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠̦𝑖 𝑖𝑔𝑖𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐼𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐, inițiat de Primarul General, Ciprian Ciucu”, a transmis, joi, Poliția Locală a Municipiului București.

Potrivit sursei citate, este strict interzisă folosirea difuzoarelor, sistemelor audio, amplificatoarelor sau altor echipamente pentru difuzarea muzicii amplasate în exterior și orientate spre stradă;

Fără boxe pe fațadele clădirilor din Centrul Vechi

Este interzisă, în mod expres, montarea definitivă a echipamentelor pe faţade, pe terase, în dreptul intrărilor sau în orice alte locații exterioare;

Sancțiuni: nivelul de zgomot trebuie controlat de operatori. Amenzile ajung până șa 10 mii de lei.

„Deținătorii de spații comerciale și terase trebuie să spele zilnic suprafața terasei și a trotuarului aferent în intervalul 08.00-10.00 (la temperaturi de peste 7°C); Săptămânal: vitrinele, umbrelele, mesele și scaunele se spală cel puțin o dată pe săptămână;

Estetic: Murdăria și graffiti-urile trebuie îndepărtate, spațiul comercial trebuie să arate civilizat;

Poluare/salubrizare: deșeurile rezultate din activitatea teraselor nu se aruncă pe domeniul public. Sunt obligatorii scrumiere la intrare și predarea uleiului uzat către operatorii autorizați”, mai transmit reprezentanții Poliției Locale.

Reguli noi și pentru accesul auto în Centrul Vechi

Potrivit sursei citate, în cazul în care nu sunt respectate regulile privind amplasarea și curățenia terasei, pe lângă amendă se va solicita retragerea avizului de amplasament pentru anul în curs.

Alte norme ale noului regulament: