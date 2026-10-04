Prima pagină » Actualitate » Replica Pro TV după derapajul de la petrecerea Antenei 1. Ce transmite televiziunea din Pache Protopopescu

Replica Pro TV după derapajul de la petrecerea Antenei 1. Ce transmite televiziunea din Pache Protopopescu

Elena Popescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pro TV a reacționat după controversa provocată de mesajul vulgar la adresa postului, afișat pe ecrane la recenta petrecere a postului Antena 1. Televiziunea din Pache Protopopescu a ales să răspundă printr-un spot în care apar mai multe dintre vedetele sale, fără ca Antena 1 să fie însă nominalizată. Replica Pro TV se regăsește într-un singur cuvânt: respect. 

Totul a pornit de la evenimentul în cadrul căruia Antena 1 și-a prezentat viitoarea grilă de programe. Astfel de întâlniri sunt organizate în mod tradițional de televiziuni inclusiv pentru prezentarea proiectelor viitoare și consolidarea relației cu partenerii și clienții din industria de publicitate. În timpul petrecerii, pe ecrane a fost afișat un mesaj vulgar la adresa Pro TV, moment care a ajuns ulterior în spațiul public.

Pro TV răspunde printr-un spot cu vedetele postului

Replica Pro TV a venit sâmbătă, într-o formă diferită de un comunicat oficial. Postul a realizat un spot în care mai multe dintre vedetele și jurnaliștii televiziunii transmit un mesaj, fără să pronunțe numele Antena 1.

Printre cei care apar în material se numără Alex Dima, jurnalist al emisiunii ”România, te iubesc!”, Roxana Hulpe, prezentatoare a Știrilor Pro TV, Neti Sandu, Cosmin Seleși, Pavel Bartoș.  În materialul video, vedetele postului Pro TV folosesc un singur cuvânt – acesta poate fi o replică dată postului Antena 1 – respect.

Ce s-a întâmplat la petrecerea Antena 1

Joi, 1 octombrie, la Domeniul Știrbey de la Buftea, Antena 1 și-a ținut petrecerea anuală. Au fost prezenți sute de oameni, din agențiile de publicitate, de la firme care își fac reclamă la Antena Group și din propriile televiziuni.

Potrivit HotNews, pe ecrane a fost afișată la un moment fotografia directorului general al Antenei Group, Sorin Alexandrescu, alături de mesajul: ”ProTV să ne belească p***”.

”HotNews nu redă propoziția integrală. Au folosit, textual, cuvântul care denumește organul sexual masculin, la plural. Mesajul a apărut cu expresia întreagă. Caracterele *** ne aparțin nouă. Imaginea am blurat-o’‘, au scris jurnaliștii.

”O glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic”

Contactați de HotNews, reprezentanții Antena 1 au admis mesajul și au explicat ceea ce s-a întâmplat. ”Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv”, a declarat Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Universitatea maghiară din România, Sapientia, a împlinit 25 de ani. Kelemen Hunor: „Ceea ce pentru o generație era un vis, pentru următoarea face parte din viața de zi cu zi”
13:08
Universitatea maghiară din România, Sapientia, a împlinit 25 de ani. Kelemen Hunor: „Ceea ce pentru o generație era un vis, pentru următoarea face parte din viața de zi cu zi”
REACȚIE ”Bolojenistul” din PSD, luat la rost de președintele PSD Buzău: ”Lăsați politica mare și ocupați-vă de oraș”
12:31
”Bolojenistul” din PSD, luat la rost de președintele PSD Buzău: ”Lăsați politica mare și ocupați-vă de oraș”
FLASH NEWS Liderul Les Patriots, din Franţa, sare în apărarea lui Călin Georgescu şi cere scoaterea României din UE
11:55
Liderul Les Patriots, din Franţa, sare în apărarea lui Călin Georgescu şi cere scoaterea României din UE
TURISM În 1960, „litoralul” Hunedoarei atrăgea zeci de mii de turiști din toată România. Lacul Cinciș este vizat acum de un proiect ambițios, care îi va reda strălucirea de altădată
11:44
În 1960, „litoralul” Hunedoarei atrăgea zeci de mii de turiști din toată România. Lacul Cinciș este vizat acum de un proiect ambițios, care îi va reda strălucirea de altădată
REACȚIE Siegfried Mureșan: „Niciun stat membru al UE nu a fost retrogradat la junk de mai bine de 10 ani”
11:29
Siegfried Mureșan: „Niciun stat membru al UE nu a fost retrogradat la junk de mai bine de 10 ani”
ACCIDENT Un bărbat beat a intrat cu tractorul neînmatriculat într-o casă din Iași
11:03
Un bărbat beat a intrat cu tractorul neînmatriculat într-o casă din Iași
Mediafax
SHOW de forță la Belgrad! MII de oameni, în arenă pentru candidatura lui Vucic la funcția de premier
Digi24
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe lucruri pe care le știm despre ascensiunea naziștilor sunt greșite
Cancan.ro
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
Prosport.ro
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
Adevarul
Cum pierzi mii de euro cu o mașină fără să-ți dai seama. Modelele care se depreciază cel mai rapid în România
Mediafax
INCREDIBIL! Cum a reușit un câine jucăuș să-i provoace stăpânului său o PAGUBĂ de 112.000 de euro
Click
Scene revoltătoare! Ian a urinat pe scenă, chiar în fața publicului. Tzancă Uraganu și Jador au răbufnit
Cancan.ro
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Ce se întâmplă doctore
Sfatul unui medic pentru sezonul rece. Ce să ai în casă de la primele semne de răceală?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
De ce ard unii oameni salvie pentru a curăța o casă de „energia negativă”? Ce este tradiție și ce este efect real
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
REȚETE Rețeta simplă de ciuperci în oțet pentru iarnă: Cum prepari o conservă gustoasă și aromată
12:35
Rețeta simplă de ciuperci în oțet pentru iarnă: Cum prepari o conservă gustoasă și aromată
ALEGERI Alegeri istorice în Bosnia și Herțegovina: Harta a unui scrutin crucial într-o țară divizată, marcat de tehnologie nouă și tensiuni geopolitice
12:19
Alegeri istorice în Bosnia și Herțegovina: Harta a unui scrutin crucial într-o țară divizată, marcat de tehnologie nouă și tensiuni geopolitice
IMOBILIARE Satul în care o casă cu teren de 400 metri pătrați se vinde cu 10.000 de euro. Unde se află
12:13
Satul în care o casă cu teren de 400 metri pătrați se vinde cu 10.000 de euro. Unde se află
ALEGERI ÎN SUA Trump face o nouă promisiune înaintea alegerilor intermediare din SUA: „Cecuri de aproape 100 de dolari pentru cei 20 milioane de pensionari minunați”
11:00
Trump face o nouă promisiune înaintea alegerilor intermediare din SUA: „Cecuri de aproape 100 de dolari pentru cei 20 milioane de pensionari minunați”
VIDEO Ion Cristoiu: Posibilele răspunsuri la întrebarea – De ce atacă liderii PNL Justiția în cazul Ilie Bolojan?
10:39
Ion Cristoiu: Posibilele răspunsuri la întrebarea – De ce atacă liderii PNL Justiția în cazul Ilie Bolojan?

Cele mai noi

Trimite acest link pe