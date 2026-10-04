Replica Pro TV după derapajul de la petrecerea Antenei 1. Ce transmite televiziunea din Pache Protopopescu

Pro TV a reacționat după controversa provocată de mesajul vulgar la adresa postului, afișat pe ecrane la recenta petrecere a postului Antena 1. Televiziunea din Pache Protopopescu a ales să răspundă printr-un spot în care apar mai multe dintre vedetele sale, fără ca Antena 1 să fie însă nominalizată. Replica Pro TV se regăsește într-un singur cuvânt: respect.

Totul a pornit de la evenimentul în cadrul căruia Antena 1 și-a prezentat viitoarea grilă de programe. Astfel de întâlniri sunt organizate în mod tradițional de televiziuni inclusiv pentru prezentarea proiectelor viitoare și consolidarea relației cu partenerii și clienții din industria de publicitate. În timpul petrecerii, pe ecrane a fost afișat un mesaj vulgar la adresa Pro TV, moment care a ajuns ulterior în spațiul public.

Pro TV răspunde printr-un spot cu vedetele postului

Replica Pro TV a venit sâmbătă, într-o formă diferită de un comunicat oficial. Postul a realizat un spot în care mai multe dintre vedetele și jurnaliștii televiziunii transmit un mesaj, fără să pronunțe numele Antena 1.

Printre cei care apar în material se numără Alex Dima, jurnalist al emisiunii ”România, te iubesc!”, Roxana Hulpe, prezentatoare a Știrilor Pro TV, Neti Sandu, Cosmin Seleși, Pavel Bartoș. În materialul video, vedetele postului Pro TV folosesc un singur cuvânt – acesta poate fi o replică dată postului Antena 1 – respect.

Ce s-a întâmplat la petrecerea Antena 1

Joi, 1 octombrie, la Domeniul Știrbey de la Buftea, Antena 1 și-a ținut petrecerea anuală. Au fost prezenți sute de oameni, din agențiile de publicitate, de la firme care își fac reclamă la Antena Group și din propriile televiziuni.

Potrivit HotNews, pe ecrane a fost afișată la un moment fotografia directorului general al Antenei Group, Sorin Alexandrescu, alături de mesajul: ”ProTV să ne belească p***”.

”HotNews nu redă propoziția integrală. Au folosit, textual, cuvântul care denumește organul sexual masculin, la plural. Mesajul a apărut cu expresia întreagă. Caracterele *** ne aparțin nouă. Imaginea am blurat-o’‘, au scris jurnaliștii.

”O glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic”

Contactați de HotNews, reprezentanții Antena 1 au admis mesajul și au explicat ceea ce s-a întâmplat. ”Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv”, a declarat Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group.