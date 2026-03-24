Reprezentanții DNSC avertizează: campanie de influențare cu personaje AI prezentate fals ca angajați ai Poliției și Jandarmeriei

Prin intermediul unui comunicat, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii de influențare, cu micro-targetare la nivelul populației României, în care sunt folosite personaje generate de Inteligența Artificială (AI), prezentate în mod fals drept angajați ai Poliției Române sau Jandarmeriei Române, relatează Agerpres.

Campanie de influențare în care personaje generate cu AI sunt prezentate fals drept angajați ai Poliției sau Jandarmeriei

Scopul agestor gen de postări, care par să reflecte situații reale, ar fi acela de a testa reacția publicului și de a identifica tipare de comportament online, pentru a calibra ulterior mesajele de influențare viitoare. Potrivit comunicatului, aceste tehnici sunt utilizate și în alte state, pentru a înțelege ce tip de conținut ‘prinde’ la public și pentru a construi în viitor campanii mai eficiente de influențare.

‘Semnalăm o campanie de influențare cu micro-targetare la nivelul populației României, care exploatează emoțiile și contextul social pentru a testa tipul de conținut la care reacționează rapid și eficient utilizatorii de pe social media din România. Atacatorii folosesc personaje generate cu inteligență artificială, prezentate în mod fals drept angajați ai Poliției Române sau Jandarmeriei Române, pentru a crește credibilitatea conținutului. Deși la prima vedere postările par să reflecte situații reale, scopul acestora de a testa reacția publicului și de a identifica tipare de comportament online precum și realizarea unei micro-targetări la nivelul populației, pentru a calibra ulterior mesajele de influențare viitoare. Aceste tehnici sunt utilizate și în alte state, pentru a înțelege ce tip de conținut ‘prinde’ la public și pentru a construi în viitor campanii mai eficiente de influențare‘, menționează sursa citată, într-o postare publicată, marți, pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Reprezentanții DNSC susțin că din aceeași categorie fac parte și ‘medicamente-minune’, care promit vindecări rapide, aplicații sau platforme care promit câștiguri financiare nerealiste ori ‘descoperiri ascunse’ menite să creeze senzațional.

‘În unele cazuri, aceste tactici sunt asociate și cu tentative de colectare a datelor personale sau fraude online’, avertizează experții în securitate cibernetică.

