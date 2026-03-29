Restricții de trafic impuse Șoseaua Mihai Bravu, din București. Până când este valabilă măsura impusă de Poliția Rutieră

Poliția Rutieră instituie restricții de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu, din București, pe sensul de mers dinspre Strada Traian Popovici către Strada Vulcan Județul.

Circulația vehiculelor va fi asigurată pe linia de tramvai.

Restricții până la 1 iulie

Măsura a intrat în vigoare de duminică, 29 martie, și este valabilă până la 1 iulie. A fost luată pentru realizarea unei lucrări de reabilitare a rețelei de termoficare.

Totodată, se mențin restricțiile de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu, a mai informat Brigada Rutieră a Capitalei.

Polițiști rutieri recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă și să circule cu atenție sporită. De asemenea, șoferii trebuie să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile autorităților.

