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Resturile dronei doborâte astăzi și ale rachetei interceptoare, descoperite în zona Băleni-Cudalbi, județul Galați

Resturile dronei doborâte astăzi și ale rachetei interceptoare, descoperite în zona Băleni-Cudalbi, județul Galați
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Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat oficial descoperirea resturilor provenite de la drona doborâtă în această dimineață, dar și de la racheta interceptoare trasă de aviația militară. Misiunea amplă de cercetare aeriană și terestră, desfășurată de echipe mixte ale MApN și MAI în zona de impact din județul Galați, s-a încheiat duminică după-amiază.

Fragmente neutralizate de specialiștii EOD și preluate de criminaliști

În urma verificărilor efectuate pe teren, într-o zonă nepopulată situată între localitățile Băleni și Cudalbi, echipele de căutare au descoperit fragmente ale rachetei interceptoare. Acestea au fost neutralizate imediat și în condiții de maximă siguranță de către specialiștii EOD (Explosive Ordnance Disposal).

Totodată, autoritățile au identificat la fața locului și fragmente ale dronei care a fost doborâtă la primele ore ale dimineții de duminică. Rămășițele aparatului de zbor au fost ridicate și prelevate de specialiștii criminaliști în vederea efectuării expertizelor tehnice și continuării cercetărilor.

Acțiunea s-a desfășurat ca urmare a incidentului major de securitate înregistrat în cursul nopții la graniță, iar autoritățile continuă verificările specifice pentru documentarea completă a situației.

Drona, interceptată și doborâtă de un avion F-18 spaniol

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când o dronă a pătruns ilegal în spațiul aerian național al României, venind dinspre teritoriul Republicii Moldova, la o distanță de aproximativ 24 de kilometri nord de municipiul Galați.

Pentru neutralizarea țintei a intervenit un avion de vânătoare F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. Aeronava, care se afla în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO, decolase de urgență de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Conform datelor furnizate de Ministerul Apărării, sistemele radar de supraveghere au detectat ținta suspectă la ora 04:44. Avionul F-18 a realizat contactul radar cu drona și, după obținerea aprobării formale de angajare, a interceptat-o și a doborât-o în condiții de siguranță la ora 05:01. Zona de impact identificată s-a aflat exclusiv într-un perimetru agricol și nepopulat. Alerta aeriană emisă preventiv pentru locuitorii din județul Galați a fost ridicată oficial la ora 05:20.

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