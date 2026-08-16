Comandamentul Aerian al NATO a publicat duminică pe pagina oficială de X imagini oficiale cu sistemul de ochire și vedere pe timp de noapte al avionului de vânătoare spaniol F-18 care a interceptat și doborât drona militară în spațiul aerian al României.

Incidentul cu dronă, care a avut loc în dimineața zilei de 16 august în jurul orei 04:44, a dus la ridicarea de la sol a două avioane spaniole F-18 Hornet care aparțin Forțelor Aeriene Spaniole. Acestea fac parte dintr-un contingent desfășurat la Baza Aeriană 57 „Mihail Kogălniceanu” pentru Serviciul de Apărare Aeriană Sporită al NATO.

Drona a fost interceptată și distrusă în jurul orei 05:01 într-o zonă nepopulată din județul Galați, între localitățile Băleni și Cudalbi, la aproximativ 24 de kilometri distanță de municipiul Galați.

Imaginile publicate de Comandamentul aerian al NATO pe X arată drona luată în vizor prin ecranul digital de ochire al avionului spaniol și confirmă stabilirea contactului vizual înainte de primirea ordinului de distrugere. Oficialii Alianței au precizat că drona pare să fie rusească, iar surse din Republica Moldova indică că acesta este un model de tip Geran-2 (Shahed).

„Două avioane de vânătoare spaniole F-18, aflate în misiune sporită de apărare aeriană în România, au fost survolate în această dimineață și au doborât o dronă deasupra spațiului aerian românesc. Avioanele F-18 fac parte dintr-un contingent mai mare din cadrul Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. Acestea au ajuns la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu la începutul lunii. În total, șapte avioane de vânătoare F-18, trei elicoptere NH-90 de contra-dronă, o aeronavă de realimentare în aer A400M și aproximativ 200 de membri ai personalului din Spania sunt staționați acolo. Operațiunea a fost coordonată prin intermediul Centrului de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO de la Torrejón, Spania. Odată cu tranziția de la Poliția Aeriană la Apărarea Aeriană, NATO poate acum răspunde mai flexibil la o gamă mai largă de amenințări, utilizând o abordare stratificată, de 360 de grade, în toate domeniile operaționale”, se arată în comunicatul postat pe pagina de X a Comandamentului Aerian NATO.

Acesta este cel de-al patrulea aparat de zbor fără pilot interceptat pe teritoriul României în acest an. Intervenția a fost coordonată prin Centrul NATO de Operații Aeriene Combinate de la Torrejón, Spania și demonstrează tranziția flexibilă a alianței de la simpla poliție aeriană la o tactică activă de apărare aeriană stratificată pe flancul estic.