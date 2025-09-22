Prima pagină » Actualitate » Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile

Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile

Ruxandra Radulescu
22 sept. 2025, 18:41, Actualitate
Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile

Procurorii DIICOT au demarat o operațiune complexă, între 15 și 19 septembrie, în urma căreia au reținut 11 persoane cu vârste între 16 și 54 de ani în șapte dosare penale ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă, trafic de minori, șantaj și viol. Toți inculpații au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, scrie Mediafax.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) anunță că, în perioada 16 -19 septembrie 2025, procurorii Structurii Centrale au reținut șapte persoane și au pus sub control judiciar un alt suspect, acuzați de pornografie infantilă, iar unul dintre ei, un tânăr de 22 de ani, este cercetat și pentru șantaj.

Alte patru persoane, cu vârste între 16 și 27 de ani, au fost reținute de structurile DIICOT din Constanța, Pitești și Mehedinți pentru fapte similare.

Anchetele au scos la iveală cazuri grave: un bărbat de 49 de ani ar fi distribuit online peste 6.200 de fișiere cu materiale pornografice cu minori; un altul, de 54 de ani, ar fi vândut astfel de fișiere pentru sume între 300 și 350 de euro; cinci suspecți, cu vârste între 30 și 45 de ani, ar fi accesat și partajat materiale similare pe o platformă online.
Într-un alt dosar, un tânăr de 22 de ani ar fi determinat o fetiță de 8 ani să îi trimită imagini explicite, amenințând-o ulterior cu distribuirea lor.

Alte cazuri implică recrutarea unor minore pentru prostituție prin metoda „loverboy”, șantaj cu materiale sexuale și distribuirea de imagini și clipuri video cu caracter pornografic.

Într-un dosar, un bărbat de 27 de ani este acuzat că a abuzat o minoră de 15 ani și a distribuit filmările în mediul online.

Judecătorii de drepturi și libertăți din București, Pitești, Mehedinți și Constanța au dispus arestarea preventivă a tuturor celor 11 inculpați pentru 30 de zile.

DIICOT subliniază că pe tot parcursul procedurilor penale persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

