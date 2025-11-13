Acțiune de amploare în Dâmbovița, unde oamenii legii au destructurat un grup infracțional specializat în prostituție și spălare a banilor. De-a lungul activității ilegale, 21 de tinere ar fi căzut pradă suspecților. Fetele erau trimise să se prostitueze pe teritoriul Marii Britanii. Apoi, sumele de bani erau utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile, în județul Dâmbovița.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița, au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism și spălare a banilor.

“Din probatoriul administrat a reieșit că, trei persoane cercetate, împreună cu alte două persoane, ar fi inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acționat, în mod coordonat, până în noiembrie 2025, în scopul obținerii de importante sume de bani prin determinarea și înlesnirea practicării prostituției de către 21 de tinere, pe teritoriul Marii Britanii. În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că, până la data de 11 noiembrie 2025, membrii grupării ar fi obținut beneficii financiare semnificative de la persoanele care ar fi practicat prostituția, în schimbul înființării și administrării unor conturi pe platforme online de servicii sexuale, precum și pentru identificarea și asigurarea unor locații închiriate destinate desfășurării acestor activități”, transmite IPJ Dâmbovița.

Banii erau investiți…în proprietăți din Dâmbovița

Cercetările au mai arătat că cele trei persoane cercetate și celelalte două persoane ar fi transferat, din Marea Britanie în România, sumele de bani obținute din activitatea infracțională, iar pentru ascunderea provenienței ilicite a acestora le-ar fi utilizat pentru achiziționarea de bunuri imobile, în județul Dâmbovița.

În luna februarie 2025, în scopul strângerii de probe, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a încheiat cu autoritățile din Marea Britanie, sub egida EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă.

În urma a 9 percheziții domiciliare efectuate, în municipiul Târgoviște și orașul Pucioasa, la data de 12 noiembrie 2025, de către polițiști, au fost descoperite și ridicate sume de bani în lei, euro și franci elvețieni, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea celor trei persoane cercetate în cauză, cu vârste de 31, 39 și 42 de ani.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dâmbovița cu propunerea de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea s-a desfășurat cu participarea unor ofițeri de poliție din Marea Britanie și cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.