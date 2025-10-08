Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident

O rețea criminală specializată în furtul și traficul de mașini de lux a fost destructurată de autoritățile din Italia, Spania și Belgia, cu sprijinul agențiilor europene de cooperare polițienească și judiciară. Gruparea era formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni și ruși, semn că lumea interlopă nu ține cont de realitățile politico-sociale.

Aceștia sunt acuzați că au furat zeci de vehicule de ultimă generație din mai multe state europene. Mașinile erau vândute, ulterior, pe piața din Dubai.

Unde acționa banda de hoți

Potrivit anchetatorilor italieni, citați de agenția Reuters, banda acționa în zone turistice exclusiviste, precum Forte dei Marmi și Cortina d’Ampezzo, în Italia, sau în Marbella, Spania.

Țintele alese erau selectate cu mare atenție, în special autoturisme Range Rover, Lexus și Toyota. După ce stabileau locația mașinilor, hoții le geolocalizau, iar complicii lor interveneau precis și în orice loc, uneori chiar și în apropierea locuințelor proprietarilor.

Pentru a nu fi prinși, suspecții foloseau echipamente electronice performante, care le permiteau să deschidă mașinile fără urme de forțare. Sistemele de alarmă și GPS erau primele dezactivate. În felul acesta, cu transponderele de securitate scoase din funcțiune, autoturismele nu puteau fi urmărite.

După spargere, mașinile erau transportate în Belgia, unde primeau noi „acte de identitate”. Cu numerele de șasiu modificate și plăcuțele de înmatriculare înlocuite cu unele false sau clonate, bolizii de lux luau drumul portului din Anvers, cu destinația Dubai. Acolo erau revândute la un preț mai mic decât se practică pe piața auto.

În urma perchezițiilor desfășurate marți, 7 octombrie, polițiștii europeni au confiscat patru autoturisme de lux, echipamente pentru clonarea cheilor, dispozitive de bruiaj și aparatură electronică utilizată pentru dezactivarea sistemelor de securitate.

Cine a coordonat ancheta

Ancheta, coordonată de Eurojust și Europol, a vizat furtul a peste 100 de vehicule, prejudiciul estimat depășind 3 milioane de euro.

Operațiunea de urmărire a hoților a fost declanșată în 2024 și a vizat 24 de persoane. Aceștia sunt infractori din Republica Moldova, Rusia, România și Ucraina. Șase dintre ei au fost, deja, reținuți, iar alți trei se află în arest la domiciliu, în așteptarea deciziilor judiciare din Italia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mașini de LUX, furate din Spania, descoperite în Portul Constanța. Polițiștii de frontieră fac cercetări

STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €

Unul dintre cei mai mari producători de autoturisme de lux critică planul UE de a INTERZICE mașinile pe benzină și motorină din 2035: „Treziți-vă!”