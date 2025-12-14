Unde te poți caza ieftin, cu doar 170 de lei pe noapte, dacă vrei să vizitezi Târgul de Crăciun de la Craiova

În ultimii ani, Târgul de Crăciun de la Craiova a devenit una dintre cele mai populare destinații din România. Luminile spectaculoase, decorurile tematice și atracțiile pentru copii aduc zeci de mii de vizitatori. Problema apare însă în momentul în care începi să cauți cazare. Mulți turiști descoperă astfel că antuziasmul vine la pachet și cu prețuri amețitoare.

Dacă vrei să mergi cu familia într-un city-break de iarnă la Craiova, trebuie să știi că oferta de cazare este limitată în această perioadă. Camerele se ocupă din timp, iar în zilele de vârf mai rămân disponibile doar câteva locuri, de obicei în hoteluri de top. Astfel, tarifele pot ajunge la sume mari pentru o noapte de cazare, depășind chiar și 2.000 de lei pe noapte, și fără beneficii suplimentare care să compenseze costul.

Dar iată că există și o soluție mult mai accesibilă, aflată la doar câțiva pași distanță. Târgu Jiu, oraș situat la circa o oră și jumătate de Craiova, oferă o alternativă surprinzător de avantajoasă. Aici, lucrurile sunt total diferite: hotelurile sunt aproape goale, iar oferta de cazare este generoasă. Pe platformele de rezervări se pot găsi, chiar și în plin sezon, camere disponibile la peste 10–12 unități hoteliere, cu prețuri care pornesc de la 170 de lei pe noapte.

Astfel că, pentru o familie, diferența este una foarte mare. Cu banii pe care i-ai cheltui pe o singură noapte de cazare scumpă în Craiova, poți să stai mai multe nopți la Târgu Jiu și îți mai rămâne buget și pentru drum, mâncare sau alte activități. Mai mult, orașul este liniștit, aproape gol, fapt care poate fi un avantaj pentru cei care preferă să se retragă seara într-un loc calm, după aglomerația și agitația de la târg.

Un alt amănunt interesant este atmosfera din Târgu Jiu în această perioadă. Coloana lui Brâncuși, una dintre cele mai cunoscute atracții culturale din România, se poate admira în liniște, fără mulțimi de turiști. Târgul de Crăciun local există și el, cu decoruri care stârnesc curiozitate.

