Cât de scumpe vor fi sărbătorile pentru români în 2025. Cu cât a scăzut puterea de cumpărare

Inflația de aproape 10% a redus dramatic puterea de cumpărare a românilor, iar scumpirile continuă și în prag de sărbători. Astfel, în ultimul an, cel mai mult au crescut prețurile la alimente. Fructele au înregistrat o majorare de preț de 15%, în medie, iar laptele cu peste 11%. S-au mai majorat și costurile serviciilor, iar produsele nealimentare s-au scumpit, de asemenea. Raportată la salariul minim pe economie, inflația reduce puterea de cumpărare a românilor cu 250 de lei.

Inflația ridicată din România s-a reflectat îndeosebi în costul coșului de cumpărături. În afara fructelor și a laptelui, s-au mai scumpit cafeaua, cu 20,5%, pâinea, cu aproape 10% și ouăle, cu 9,43%. La produsele cu zahăr, care se cumpără mult în această perioadă a anului, se vede o creștere de preț de aproape 14%.

De asemenea, s-au scumpit și toate produsele nealimentare. Cel mai dureros este tariful de la energie electrică, unde se vede o creștere de preț de 63%. Factura la curent este dublă față de aceeași perioadă a anului trecut, când era în vigoare plafonarea prețului la energie. Și energia termică îi costă mai mult pe români. Carburanții s-au scumpit cu 6%, iar medicamentele cu peste 5%.

La capitolul servicii, se plătește mai mult pentru biletele de tren, cu 19%, la service-ul auto – costurile sunt cu 16% mai mari, iar serviciile medicale sunt mai costisitoare cu 13,31%.

Raportată la salariul minim pe economie, inflaţia de aproape 10% reduce puterea de cumpărare a românilor cu suma de 250 de lei.

Rata anual ă a inflației a fost de 9,8% în noiembrie

Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, conform datelor INS. BNR anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026.

„Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 – noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 – noiembrie 2024) a fost 6,9%”, se arată în comunicatul INS.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, conform datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

