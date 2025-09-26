Prima pagină » Social » Cum se prepară cea mai delicioasă prăjitură. Ce ingrediente ai nevoie pentru Carpați

26 sept. 2025, 14:57, Social
Prăjitura Carpați este una dintre cele mai cunoscute deserturi de pe plaiurile mioritice care pe mulți dintre noi ne trimite cu gândul la copilărie. Deși se găsește și astăzi, mulți au impresia că nu mai regăsesc gustul de odinioară și asta din cauza faptului că ingredientele folosite cel mai adesea în cofetării nu mai sunt neapărat aceleași.

Prăjitura „Carpați” a cunoscut mai multe denumiri de-a lungul anilor, cum ar fi „Cabana” sau „Caraiman”, este unul dintre acele deserturi care pe mulți români îi trimit în perioada copilăriei. Pentru mulți, ea nu este un simplu desert, ci o întoarcere în timp, la mesele de sărbătoare, atunci când o felie de prăjitură bine făcută era ca o încununare a unei aniversări sau a unei întâlniri de familie.

Ce este prăjitura „Carpați”

Numele ei are o trimitere directă la munții Carpați sau la cabanele montane, nu este deloc ales întâmplător. Există surse care spun că desertul ar fi fost creat între anii 1940-1940 de bucătarul Casei Regale, Iosif Strassman, chiar la Castelul Peleș.

În perioada aceea, Iosif Strassman urmase cursurile celebrei școli de gastronomie Cordon Bleu din Paris și era specializat în bucătăriile franceză și italiană.

El a fost cel care a introdus meniurile în limba română și, în special, meniurile cu preparatele românești. El a creat feluri noi de bucate pe care le-a denumit folosind toponime românești, pe lângă suita de mâncare care poartă numele membrilor familiei regale și pe cele ale oaspeților ei de seamă.

Cum se prepară prăjitura „Carpați”

Totul începe cu un aluat, care trebuie lucrat cu grijă pentru a obține foi subțiri și elastice. Fiecare foaie trebuie întinsă uniform, coaptă cât să rămână fermă, fină și ușor maleabilă. Crema reprezintă inima prăjiturii. Este bogată, densă și catifelată, cu aromă de rom, nuci și ciocolată. Pentru montat, fiecare foaie se așază cu grijă, alternând cu crema generoasă, iar straturile trebuie să fie uniforme pentru ca prăjitura să aibă atât un gust echilibrat, cât și un aspect armonios, iar la final se toarnă peste glazura.

Ingredientele pentru prăjitură

Pentru aluat :
2 ouă
200 ml lapte
100 gr. zahăr
50 ml ulei
500 gr. făină
1 praf de copt, esență de rom.

Cremă:

500 gr zahăr tos
80 gr faină
300 gr nuci
250 gr margarină
1 litru de lapte fierbinte
esență de rom

Pentru glazură :
150 gr ciocolată amăruie
50 gr. de unt
50 ml apă.

