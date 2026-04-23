Prima pagină » Actualitate » Rețineri în ancheta DNA Cluj: Florin Moldovan și Ciprian Ceclan, arestați pentru 24 de ore. Șoferul lui Radu Moldovan, sub control judiciar

Rețineri în ancheta DNA Cluj: Florin Moldovan și Ciprian Ceclan, arestați pentru 24 de ore. Șoferul lui Radu Moldovan, sub control judiciar

Rețineri în ancheta DNA Cluj: Florin Moldovan și Ciprian Ceclan, arestați pentru 24 de ore. Șoferul lui Radu Moldovan, sub control judiciar
Galerie Foto 20

Ancheta de amploare care vizează Consiliul Județean Bistrița-Năsăud produce primele arestări. Procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore a administratorului public Florin Moldovan și a directorului executiv Ciprian Ceclan. În același dosar, șoferul președintelui CJ, Gelu Văclaș, a fost plasat sub control judiciar.

Rețineri în ancheta DNA Cluj

După ore întregi de audieri desfășurate la DNA Cluj, anchetatorii au decis reținerea pentru 24 de ore a doi funcționari publici din Bistrița: Florin Moldovan, administratorul public, și Ciprian Ceclan-Oprea, director executiv în cadrul Consiliului Județean.

Cei doi au fost duși la audieri încă din cursul zilei de ieri, în urma perchezițiilor de amploare, iar decizia reținerii a venit spre finalul serii, imediat după încheierea declarațiilor, potrivit informațiilor publicate de clujust.ro.

Sursă FOTO: Bistriteanul

În cadrul perchezițiilor desfășurate, administratorul public al județului, Florin Moldovan, a fost surprins în prima parte a zilei în timp ce punea la dispoziția anchetatorilor mai multe cutii cu documente. Procurorii au ridicat documente atât de la sediul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, cât și din alte locații vizate în anchetă.

În același dosar, inginera Rodica Botiș, responsabilă de contractele de reabilitare a drumurilor județene, a fost audiată, însă a fost lăsată să plece.

Șoferul președintelui CJ, plasat sub control judiciar

Gelu Văclaș, șoferul președintelui Radu Moldovan, a fost audiat la DNA Cluj în același dosar. Acesta nu a oferit declarații jurnaliștilor cu privire la calitatea sa procesuală sau la eventualele acuzații. Potrivit surselor judiciare citate de Bistrițeanul.ro, în cazul său a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Sursă FOTO: Bistrițeanul

Audieri și în județul Sălaj

Ancheta vizează și activități din cadrul Consiliul Județean Sălaj. La DNA Cluj a fost audiat și președintele instituției, Dinu Iancu Sălăjanu.

Perchezițiile au avut loc în 69 de locații din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și în municipiul București. De asemenea, activități similare au fost desfășurate și pe teritoriul Franței, în baza unui ordin european de anchetă.

Au fost vizate sedii de instituții publice, locuințele unor persoane fizice, dar și sediile unor operatori economici. Printre locațiile unde au avut loc percheziții se numără și sediile unor companii implicate în lucrări publice, între care Frasinul și Dimex.

De asemenea, au fost efectuate verificări și la biroul notarial al Marsinetei Vaida. Potrivit comunicatului oficial al DNA, ancheta vizează „suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani”, în contextul unor lucrări de utilitate publică.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe