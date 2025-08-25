Reuniunea Anuală a Diplomației Române, la Palatul Parlamentului. Tema aleasă: „Un deceniu al schimbărilor”

Reuniunea Anuală a Diplomației Române începe luni, 25 august, la București și se va desfășura timp de două zile sub genericul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”.

Evenimentul organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, va reuni, în format fizic, șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate, precum și membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români.

Subiectele atinse la RADR2025

Potrivit unui comunicat al MAE, „Reuniunea Ambasadorilor” oferă ocazia unei viziuni și a unei determinări comune, esențiale într-o perioadă de incertitudini și riscuri globale.

Sesiunile de lucru ale RADR2025 vor fi dedicate noii realități strategice regionale și subliniază preocuparea pentru securitatea regiunii, consolidarea parteneriatelor euroatlantice și adaptarea la schimbările geopolitice din vecinătate. Elemente importante pe agendă sunt diplomația economică și importanța aderării la OCDE, precum și gestionarea afacerilor consulare și relația cu partenerii instituționali.

Anul acesta, invitații speciali pentru sesiunile de lucru sunt:

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și politica de securitate, Kaja Kallas (în sistem videoconferință);

viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi;

viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Radoslaw Sikorski (în sistem videoconferință);

secretarul general-adjunct al NATO, Radmila Sekerinska (în sistem videoconferință);

vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Ediția din acest an include și un mesaj video al ministrului afacerilor externe al Republicii Finlanda, Elina Valtonen.

„RADR2025 pune accent pe dimensiunea europeană, evidențiind rolul cetățeanului în modelarea viitorului Uniunii Europene și promovând coeziunea, prosperitatea și siguranța în Europa extinsă. România își reafirmă astfel angajamentul pentru cooperare regională, integrare europeană și leadership responsabil, transformând diplomația într-un instrument de securitate, competitivitate și influență strategică”, subliniază Ministerul Afacerilor Externe.

Oana Țoiu conduce lucrările

Deschiderea oficială a reuniunii va avea loc la Palatul Parlamentului, iar lucrările vor fi conduse de ministrul Oana Țoiu.

Marți, în contextul RADR2025, președintele Nicușor Dan îi va primi la Palatul Cotroceni pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești.

Aceasta este prima întâlnire a președintelui, de la preluarea mandatului, cu șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești, care anual, la finalul lunii august – începutul lunii septembrie, se reunesc la București.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Oana Țoiu lansează Consiliul Consultativ al MAE pentru colaborarea cu societatea civilă

Trump și Putin, aceeași limbă diplomatică. „Zelenski se adaptează, Europa se chinuie. Este un actor IRELEVANT pe scenă”

Serghei Lavrov prezintă condițiile de pace ale Moscovei: NEUTRALITATEA PERMANENTĂ a Ucrainei în schimbul unor „garanții de securitate”