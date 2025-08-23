Donald Trump i-a întins covorul roșu lui Vladimir Putin, a organizat un survol militar și l-a invitat pe liderul de la Kremlin să călătorească în limuzina sa blindată. Pompa ceremonială l-a transformat pe Putin într -un oaspete de onoare . „Trump nu a primit nimic, Putin a primit totul”, au punctat mulți comentatori politici, dar ideea de „teatru” omite esențialul. Atât pentru Trump, cât și pentru Putin, teatrul este substanță. Așadar, și Donald Trump și-a primit partea lui de plăcintă, punctează Inna Bondarenko într-o analiză publicată de The Moscow Times.

Ulterior, Donald Trump l-a găzduit, la Washington, pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, alături de șapte lideri europeni.

„Încă o dată, coregrafia a concurat cu diplomația. Zelenski – criticat în februarie pentru că s-a prezentat în «uniformă», a apărut de data aceasta într-un costum și o cămașă. Negre. A zâmbit, i-a mulțumit lui Trump de cel puțin opt ori și chiar i-a înmânat o scrisoare personală Primei Doamne a Americii. Fostul actor își adaptase rolul pentru un singur spectator: Donald Trump”, scrie Inna Bondarenko – cercetător la European University Institute (EUI) – pentru publicația independentă The Moscow Times.

„Arta adaptării”

Adevărul inconfortabil, mai scrie Bondarenko, este că Zelenski nu a avut de ales decât să învețe repede. Și-a dat seama, pe calea cea grea, că stilul european de diplomație nu funcționează într-un astfel de context tensionat.

„Pentru a rămâne relevant și a se face auzit în încăpere, a început să oglindească strategia lui Trump și Putin, abatându-se flexibil de la uniforma sa militară obișnuită pentru a purta un costum care să-i placă lui Trump și presei americane, fără a se îndepărta de la imaginea sa clasică. Dar, pentru Zelenski, nu este vorba despre cultivarea imaginii unui om puternic la nivel global, admirat pe scena mondială. Este vorba despre ceva mult presant, respectiv, salvarea de vieți omenești și asigurarea supraviețuirii Ucrainei.

În ciuda tuturor diferențelor lor, ceea ce îi unește pe cei trei – spionul, actorul și magnatul imobiliar – este o lecție comună din viețile lor trecute, arta adaptării.

Putin, antrenat de KGB, a perfecționat arta disimulării, a mimetismului și a adaptării rapide la schimbările de direcție ale politicii. președintele Federației Ruse folosește formule vagi – «discuții utile» într-o «atmosferă constructivă» – care mențin ușile deschise și câștigă timp pe câmpul de luptă.

Zelenski, fostul actor, înțelege publicul și costumele. Își schimbă personajele în funcție de scenă. La Kiev întruchipează sfidarea, în timp ce la Washington își exprimă recunoștința.

Trump, omul de afaceri, tratează politica drept o înțelegere în care este nevoie de flexibilitate pentru a «duce lucrurile la bun sfârșit». La fel ca într-o negociere imobiliară, el flatează clientul, demonstrează curtoazie și amână detaliile pentru a menține acordul în vigoare”, continuă Inna Bondarenko.

„Pentru Putin, doar interesele naționale sunt legitime”

Ceea ce criticii au perceput drept umilință în Alaska – renunțarea la cererea sa de încetare imediată a focului – a fost, pentru Zelenski, pur și simplu un răspuns la circumstanțele schimbătoare.

„Pentru Trump, o schimbare nerușinată nu este o slăbiciune, este modul în care menții acordul în mișcare. În logica comună – atât a lui Putin, cât și a lui Trump -, summit-ul din Alaska nu a fost un eșec, ci un ritual diplomatic necesar.

Spectacolul în sine a devenit rezultatul final. Coregrafia – inclusiv conferința de presă neobișnuit de respectuoasă, fără întrebări puse în scenă, tocmai pentru a-i fi pe plac lui Putin – a fost esențială.

Nu au existat rezultate palpabile, dar Trump a declarat că s-au făcut «mari progrese». Niciunul dintre ei nu a oferit detalii specifice, pentru că detaliile te constrâng.

Simpla sugestie că Putin s-ar putea întâlni într-o zi cu Zelenski a fost salutată deja ca o mare realizare.

Pentru Trump și Putin, o situație lipsită de conținut înseamnă victorie.

Dar, pentru Bruxelles, aceeași situație înseamnă eșec. Această adaptabilitate cameleonică – nelegată de principii, încărcată cu simboluri, dar cu puțină substanță – frustrează adesea Europa, care se străduiește să o practice, implementând diplomația sa ineficientă în negocierile de pace din Ucraina.

Liderii europeni se prezintă ca fiind adepții regulilor – care limitează posibilitățile -, concentrați pe rezultate concrete precum încetarea focului, termene limită și garanții, mai ales atunci când sunt în joc valori fundamentale.

Diplomația europeană este hotărâtă să se agațe strict de idealurile sale fundamentale: democrația, drepturile omului și libertatea.

Însă Putin, un oportunist cinic, ridiculizează rigiditatea Europei și ridiculizează insistența acesteia de a susține aceste principii abstracte.

Pentru Putin, doar interesele naționale sunt legitime. De aceea, îl laudă pe Trump ca pe un om puternic: cineva care apără interesele naționale ale Americii, lăsând loc cooperării cu Rusia. În ochii lui Putin, acest lucru îl face pe Trump un egal”, mai scrie Bondarenko.

„Muzică” pentru urechile lui Putin

Prin contrast, angajamentul Europei față de valorile liberale i se pare lui Putin, pur și simplu, slăbiciune și poziționare – sau, mai rău, sabotaj. În viziunea sa asupra lumii, aceste valori nu sunt autentice, ci sloganuri sau „arme” folosite pentru a „deraia” negocieri reale.

Sancțiunile, livrările de arme și apelurile la dreptate sunt toate prezentate la Moscova, nu ca diplomație, ci ca o confruntare și o politizare, o rea-credință deghizată în moralitate.

Nici Trump nu pare să aibă răbdare. Când liderii europeni au insistat, la Washington, pentru un armistițiu ca prim pas necesar – și moral -, Trump i-a respins cu o replică care părea că provine dintr-un seminar imobiliar: „Pacea nu are nevoie de armistițiu”.

„Pentru urechile lui Putin, care preferă războiul fără sfârșit mai degrabă decât victoria, aceasta a fost muzică.

Europa insistă că simbolurile sunt secundare, că tot ceea ce contează cu adevărat este textul acordului. Dar, în acest teatru, substanța curge din simboluri, nu invers. În timp ce Europa oferea moralitate și precizie, Putin și Trump s-au bazat pe istorie și protocolul extravagant.

Putin a invocat trecutul în mod constant, amintindu-le americanilor de «moștenirea comună» reprezentată de Alaska și de alianța din timpul războiului, omițând cu grijă rolul decisiv al Europei în al Doilea Război Mondial.

Trump, la rândul său, s-a complăcut cu bucurie cu obsesia lui Putin pentru istorie și ceremonie.

Trump și Putin pot negocia — chiar dacă nu obțin nimic — pentru că vorbesc același limbaj al adaptabilității și simbolismului teatral. Zelenski, din necesitate, învață și el să-l vorbească și, din păcate pentru diplomația mondială, funcționează”, conchide Bondarenko.

„Liderii europeni par încă incapabili să negocieze pentru a obține o influență reală”

Europa eșuează în negocierile de pace nu din lipsă de putere, ci pentru că refuză să se adapteze la acest stil. Liderii europeni par să vină cu poziții fixe și cerințe legislative precise.

„Aproape niciodată nu improvizează și rareori măgulesc. Așadar, deși Europa rămâne cel mai ferm apărător al valorilor liberale și al democrației, dar apare ca un figurant rigid în teatrul negocierilor de pace din Ucraina, nu ca un protagonist.

Asta nu înseamnă că Trump și Putin vor aduce o pace durabilă. Cel mai probabil, nu o vor face. În ciuda adaptabilității și a iubirii lor pentru simboluri, ei urmăresc obiective diferite. Fostul ofițer KGB urmărește status quo-ul. Omul de afaceri caută o afacere profitabilă cu orice preț.

Între timp, războiul continuă, măsurat nu prin fast, ci prin orașele distruse, viețile pierdute și supraviețuirea unei națiuni. Liderii europeni, în ciuda principiilor, obiectivelor nobile și puterii lor, par încă incapabili să negocieze pentru a obține o influență reală.

Din păcate, dacă Europa nu învață să se adapteze, să improvizeze și să performeze – fără a-și abandona valorile fundamentale – va rămâne ceea ce a fost în Alaska și la Washington – publicul principial din sală, dar un actor irelevant pe scenă”, încheie Inna Bondarenko analiza publicată de The Moscow Times.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

China își consolidează TRIADA NUCLEARĂ. „O forță capabilă să conteste supremația SUA, ambițiile Beijingului nu se limitează doar la descurajare”

Centura de fortărețe urbane a Ucrainei, greu de spart. Putin PLUSEAZĂ, realitatea din regiunea Donețk îl contrazice

O vulnerabilitate a tancurilor NATO, descoperită după ce un tanc rusesc de ultimă generație a fost eliminat de o dronă FPV ucraineană

Washingtonul șovăie, Moscova e AMENINȚĂTOARE. Președintele Atlantic Council: „Europa se confruntă cu un moment strategic”