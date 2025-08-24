Serghei Lavrov, condițiile de pace inacceptabile ale Moscovei: NEUTRALITATEA PERMANENTĂ a Ucrainei, în schimbul „unor garanții de securitate”

Serghei Lavrov, eminența lui Putin, a declarat într-un interviu pentru NBC News, că un grup format din mai multe state, din care să facă parte și membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Potrivit acestuia, din grup ar putea face parte și Germania, Turcia și alte țări, potrivit Reuters. Reamintim, cancelariile europene atenționează că Rusia nu face nimic altceva decât să tragă de timp, impunând deliberat condiții inacceptabile pentru Kiev.

Lavrov a declarat, în emisiunea „Meet the Press” de la NBC News, că Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au discutat despre o posibilă garanție de securitate pentru Ucraina și că liderul rus a readus în discuție negocierile eșuate de la Istanbul din 2022.

La acele negocieri, Rusia și Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, anume Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, precum și de alte țări, potrivit unei copii a unui proiect de acord consultat de Reuters în 2022.

„Garanții ar urma să garanteze securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, să nu fie aliniată niciunui bloc militar și să fie non-nucleară”, a spus Lavrov, potrivit transcrierii interviului.

Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina și că trebuie purtată o discuție teritorială cu Kievul. Tot duminică, șeful diplomației ruse a acuzat țările occidentale că vor să „împiedice” negocierile de pace pentru Ucraina.

„Ei nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile”, a susținut Lavrov într-un interviu pentru televiziunea publică Rossia, difuzat duminică pe Telegram.

Lavrov l-a atacat, de asemenea, pe Volodimir Zelenski, spunând că acesta „se încăpățânează, pune condiții, cere, cu orice preț, o întrevedere imediată” cu Vladimir Putin, scrie AFP.

În vreme ce Moscova și Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întâlniri între liderii lor, Donald Trump a anunțat, vineri, că își acordă „două săptămâni” ca să decidă poziția sa privitoare la acest conflict.

