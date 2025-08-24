Prima pagină » Știri externe » Serghei Lavrov, condițiile de pace inacceptabile ale Moscovei: NEUTRALITATEA PERMANENTĂ a Ucrainei, în schimbul „unor garanții de securitate”

Serghei Lavrov, condițiile de pace inacceptabile ale Moscovei: NEUTRALITATEA PERMANENTĂ a Ucrainei, în schimbul „unor garanții de securitate”

Rene Pârșan
24 aug. 2025, 22:51, Știri externe
Serghei Lavrov, condițiile de pace inacceptabile ale Moscovei: NEUTRALITATEA PERMANENTĂ a Ucrainei, în schimbul

Serghei Lavrov, eminența lui Putin, a declarat într-un interviu pentru NBC News, că un grup format din mai multe state, din care să facă parte și membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Potrivit acestuia, din grup ar putea face parte și Germania, Turcia și alte țări, potrivit Reuters. Reamintim, cancelariile europene atenționează că Rusia nu face nimic altceva decât să tragă de timp, impunând deliberat condiții inacceptabile pentru Kiev.

Lavrov a declarat, în emisiunea „Meet the Press” de la NBC News, că Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au discutat despre o posibilă garanție de securitate pentru Ucraina și că liderul rus a readus în discuție negocierile eșuate de la Istanbul din 2022.

La acele negocieri, Rusia și Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, anume Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, precum și de alte țări, potrivit unei copii a unui proiect de acord consultat de Reuters în 2022.

„Garanții ar urma să garanteze securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, să nu fie aliniată niciunui bloc militar și să fie non-nucleară”, a spus Lavrov, potrivit transcrierii interviului.

Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina și că trebuie purtată o discuție teritorială cu Kievul. Tot duminică, șeful diplomației ruse a acuzat țările occidentale că vor să „împiedice” negocierile de pace pentru Ucraina.

„Ei nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile”, a susținut Lavrov într-un interviu pentru televiziunea publică Rossia, difuzat duminică pe Telegram.

Lavrov l-a atacat, de asemenea, pe Volodimir Zelenski, spunând că acesta „se încăpățânează, pune condiții, cere, cu orice preț, o întrevedere imediată” cu Vladimir Putin, scrie AFP.

În vreme ce Moscova și Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întâlniri între liderii lor, Donald Trump a anunțatvinerică își acordă două săptămâni” ca să decidă poziția sa privitoare la acest conflict.

Recomandarea autorului: Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”

Marco Rubio și Serghei Lavrov au pus la punct „următoarele etape” legate de soluționarea războiului din Ucraina/Care sunt pretențiile lui PUTIN

Citește și

EXTERNE Alexandru, românul care a zguduit Germania. Românul și-a ucis IUBITA și s-a sinucis simultan cu asasinarea BĂIATULUI. Fiica, între viață și moarte
19:59
Alexandru, românul care a zguduit Germania. Românul și-a ucis IUBITA și s-a sinucis simultan cu asasinarea BĂIATULUI. Fiica, între viață și moarte
EXTERNE Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022
16:36
Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022
EXTERNE Zelenski, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: „Construim o Ucraină puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace”
12:00
Zelenski, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: „Construim o Ucraină puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace”
EXTERNE De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
10:54
De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
ANALIZĂ Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
09:00
Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
POLITICĂ Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
23:29
Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Întâlnire spectaculoasă în Marea Neagră: un delfin prietenos s-a întors la un turist, spre uimirea tuturor
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Hoţi profesionişti, prinşi din întâmplare de poliţişti. Jefuiau aparate self-pay şi fugeau cu maşini furate
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Soția lui Florin, tânărul mort în vacanța din Thassos face primele declarații după moartea lui. Dezvăluirile sfâșieatoare ale Elizei: „Florin și-ar fi dorit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
De ce s-a hotărât Hitler să atace Uniunea Sovietică
Evz.ro
Taina muntelui cu porți spre alte lumi. Comoara fermecată a României
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani în sud-vestul Sudanului