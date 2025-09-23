REVOLTA sindicatelor împotriva lui Ilie Bolojan. Mai multe organizații sindicale fac SCUT și reclamă intimidarea angajaților care au participat la proteste

Organizațiile sindicale fac scut în jurul Sindicatului Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG). În concret, mai multe asociații sindicale – Sindicatul SCUT pentru Administrația Publică, confederația Cartel ALFA, Sindicatul din Administrația Publică Locală Dâmbovița, Sindicatul Liber Solidaritatea – au trimis note de protest către premierul Ilie Boloajn și către Mihai Jurca, șeful Cancelariei Premierului, reclamând intimidarea angajaților care au participat la protestele din 15 septembrie.

În concret, organizațiile sindicale solicită premierului renunțarea la orice demers de identificare și sancționare a angajaților implicați în proteste pașnice. În plus, sursele citate susțin că este imperios necesar asigurarea unui cadru necesar pentru un dialog social real, transparent și constructiv.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a anunțat că a sesizat Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii și Ombudsmanul European pentru „practici abuzive” ale Guvernului, după restructurările anunțate.

„Condamnăm ferm tentativa de intimidare a angajaților”

„Organizația noastră sindicală (care are membrii de sindicat în 7 ministere și 9 agenții)

își exprimă profunda îngrijorare față de solicitarea venită din partea șefului Cancelariei

Prim-ministrului privind întocmirea și transmiterea unei liste nominale cu angajații care au

participat, în 15 septembrie, la o manifestație pașnică și spontană.

În acest context, condamnăm ferm tentativa de intimidare a angajaților și

afirmăm solidaritatea noastră cu membrii Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului și cu toți salariații care au ales să își exprime, în mod pașnic și legitim, nemulțumirile.

Totodată, subliniem că dialogul social real și respectul reciproc dintre institutiile publice și partenerii sociali reprezintă singura cale de soluționare a conflictelor de muncă și de consolidare a încrederii în instituțiile statului. La mitingul din 15 septembrie 2025 a 7 Federații reprezentative pentru sectorul Administrație Publică (prima acțiune comună în 35 de ani), au participat atât membrii ai S.A.A.L.G., cât și nemembri de sindicat fiind vorba de politica economică şi socială ce grevează asupra tuturor salariaților”, sunt precizările făcute de Sindicatul SCUT pentru Administrația Publică.

„Vă solicităm să opriți aceste demersuri și să garantați angajaților dreptul la liberă exprimare”

„Față de acest demers, S.C.N.S.A.S. își manifestă profunda dezamăgire și indignare, mai cu seamă că această crasă imixtiune în activitatea organizațiilor sindicale, de altfel strict interzisă de lege, se întâmplă în instițulia Cancelariei Prim-ministrului! Vă garantăm că aceste practici de intimidare și de presiune asupra cetățenilor care își manifestă nemulțumirea în mod pașnic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, nu ne sunt străine, dat fiind obiectul nostru de activitate – studierea arhivelor Securității.

Vă solicităm pe această cale să opriți aceste demersuri, și garantați angajaților Cancelariei Prim – ministrului dreptul la liberi exprimare, dreptul la asociere, dreptul la grevă, precum și libertatea intrunirilor, mai cu seamă că trăim intr-o societate liberă și democratică! Ne declarăm solidari cu colegii noștri din Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului și vom reacționa ferm ori de câte ori va fi nevoie”, a transmis Sindicatul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

„Amintește de practici de poliție politică, nu de conduita europeană pe care România o clamează”

Angajații de la Palatul Victoria susțin că Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, le-ar fi cerut o listă cu oamenii care au participat la protestele împotriva Guvernului. Aceștia acuză „o tentativă de reducere la tăcere” a angajaților.

„Când credeam că am văzut totul în administrația românească, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai JURCA, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată. (…) șeful Cancelariei Prim-Ministrului încearcă metode de intimidare și de hărțuire, demne de alte vremuri. Cererea expresă de a întocmi liste cu persoane „vinovate” amintește de practici de poliție politică, nu de conduita europeană pe care România o clamează.

România este stat membru al Uniunii Europene, iar libertatea de exprimare și dreptul la protest nu se negociază. Îi transmitem clar lui Mihai JURCA: Cancelaria Prim-ministrului nu este proprietatea personală a niciunui promovat politic, iar angajații nu sunt carne de tun pentru ambițiile și metodele sale de forță”, transmite Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului.

Sursă foto: Colaj Gândul

