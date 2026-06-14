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Vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan în plin scandal al desemnării lui Adrian Veștea

Vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan în plin scandal al desemnării lui Adrian Veștea
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Oana Gheorghiu a transmis un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan, în contextul desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan, vorbind despre încredere, responsabilitate și modul în care este exercitată puterea în politică.

Oana Gheorghiu: ”Sunt alături de Ilie Bolojan și de toți românii muncitori care vor modernizarea României, oprirea risipei și eliminarea privilegiilor”

Aceasta susține că problema nu este politica în sine, ci modul în care unii actori politici aleg să o exercite.

„Încrederea se câștigă foarte greu, dar se poate pierde într-o singură clipă. Asta a fost acea clipă.
Nu, nu politica e urâtă, ci unii dintre oamenii care fac politică au uitat că puterea trebuie exercitată cu decență, responsabilitate și respect față de cei care au avut încredere în ei.
Continui să cred că politica trebuie făcută cu onestitate, cu transparență, cu respectarea normelor democratice și cu prețuire față de oamenii cinstiți
Sunt alături de Ilie Bolojan și de toți românii muncitori care vor modernizarea României, oprirea risipei și eliminarea privilegiilor”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

Ilie Bolojan a acuzat trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier

Ilie Bolojan a reacționat dur după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că decizia a fost luată fără consultarea conducerii partidului și reprezintă o încălcare a regulilor de colaborare politică.

Într-un comunicat transmis la scurt timp după anunțul făcut de șeful statului, Bolojan a afirmat că nici el și nici conducerea liberală nu au fost informați în prealabil despre desemnarea lui Veștea.

Vezi AICI reacția lui Ilie Bolojan.

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