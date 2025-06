Rick Hurst, actorul din Dukes of Hazzard, a MURIT la 79 de ani: „Avea o inimă mare cât Texasul”

Starul american a fost cunoscut pentru rolul său de adjunct Cletus în serialul de success Dukes of Hazzard. Vedeta din „Dukes of Hazzard”, Rick Hurst, a murit la vârsta de 79 de ani.

Actorul, cunoscut mai ales pentru rolul său din anii ’80, al adjunctului Cletus Hogg, în serialul TV de comedie de acțiune, a murit joi la Los Angeles, a declarat prima sa soție, Candace Kaniecki, pentru TMZ.

Kaniecki a declarat publicației că moartea lui Hurst a fost „neașteptată”, dar și faptul că cauza morții este neclară. Hurst trebuia să apară la Cooter’s Place, un muzeu cu tematică dedicată „Dukes of Hazzard” din Pigeon Forge, Tennessee, pentru un eveniment dedicat fanilor, programat pentru 3 iulie.

Ben Jones, fondatorul Cooter’s Place, care a jucat și alături de Hurst în serialul CBS, a distribuit pe Facebook un omagiu fostului său coleg, alături de o fotografie cu cei doi împreună.

„Nu pare corect că Rick Hurst a murit în această după-amiază”, a scris el. „Când se întâmplă ceva atât de neașteptat, este «mai greu de procesat», cum se spune în prezent.” „Îl cunosc pe Rick de peste 45 de ani și nu a fost un minut în care să nu mă lase zâmbind sau râzând. Sigur, era un comedian profesionist, dar mai ales avea o inimă mare cât Texasul.” „A fost un actor excelent, un comedian splendid și un coleg minunat.”

Hurst s-a născut în Houston, Texas, în 1946 și a primit roluri de invitat în seriale TV americane precum The Doris Day Show, The Partridge Family, Little House on the Prairie și M*A*S*H, în anii șaptezeci.

Marea sa șansă a venit însă când a fost distribuit în rolul lui Cletus, vărul de gradul doi al comisarului județean Boss Hogg, care făcea mulți bani, în serialul de succes The Dukes of Hazzard, apărând în acest serial din 1980 până în 1985.

Acțiunea serialului se petrece în Georgia rurală și urmărește isprăvile a doi veri, Luke și Bo Duke. Hurst și-a reluat rolul în două filme TV derivate, Dukes of Hazzard: Reunion, în 1997, și Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood, în 2000.

CITEȘTE ȘI: