Robert Negoiță, surprins după ce a făcut testul antidrog la INML. Edilul neagă acuzațiile aduse de DNA: „Nu am infracțiuni”

12 feb. 2026, 11:31, Actualitate

Robert Negoiță, primarul momentan suspendat al sectorului 3, plasat sub control judiciar de procurorii DNA, s-a prezentat joi la instanță. Aici a fost întâmpinat zgomotos de activistul Marian Ceaușescu, care l-a convins pe edil să accepte un test antidrog. Din păcate pentru imaginea lui Negoiță, testul a ieșit pozitiv. 

UPDATE: ora 16:00. Robert Negoiță a fost surprins de protestatarul Ceaușescu, după ce a ieșit de la INML, unde a făcut un test de urină pentru depistarea substanțelor interzise. Negoiță a declarat că testul rapid administrat de Ceaușescu „nu era bun”, motiv pentru care ar fi ieșit pozitiv pentru cocaină.

„Testul nu este bun”, a afirmat Negoiță.

Cu privire la infracțiunile de care este acuzat de procurorii DNA, Negoiță a negat faptele:

„Nu am așa ceva (n.r. infracțiuni)”, a precizat Negoiță.

UPDATE ORA 14.12. Negoiță a mers ulterior la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML) pentru a se testa antidrog. Rezultatul ar urma să vină în 48 de ore.

Controversatul Marian Ceaușescu a venit cu un test rapid pentru cocaină și l-a rugat pe Robert Negoiță să îl folosească. Rezultatul a fost unul pozitiv.

Scuza lui Negoiță: „Eu am făcut anti-drog în trafic”

„Uitați-vă, ați ieșit (pozitiv). Dacă vreți să mă convingeți, mergem la un spital să faceți urină”.

„Eu am făcut anti-drog în trafic”, a replicat prompt edilul sectorului 3.

În discuție a intervenit și unul dintre avocații lui Robert Negoiță, comentând: „Un om care face test în public înseamnă că nu se droghează, că domnul primar nu e idiot”.  

Marian Ceaușescu își face reclamă cu teste antidrog false cu primari

Protestatarul Marian Ceaușescu este cunoscut pentru faptul că i-a făcut un test antidrog și lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, care a ieșit tot pozitiv. Totuși, Băluță a mers ulterior la un spital, care a infirmat testul rapid, rezultatul final fiind unul negativ.

Liderul social-democrat a contestat măsura dispusă de procurorii anticorupție. Miercuri dimineață, Negoiță a mers din nou la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Edilul suspendat al Sectorului 3 încă nu a plătit cauțiunea de 800.000 lei, pe care a contestat-o în instanță. Negoiță a declarat că este nevinovat de acuzele care i se aduc, respectiv realizarea ilegală a unor drumuri din sectorul 3 în beneficiul fratelui său Ionuț Negoiță, cunoscut dezvoltator imobiliar.

