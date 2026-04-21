Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al PSD, îl susține pe Ilie Bolojan: ”Are toată susținerea pentru că eu cred că asta este direcția corectă”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (PSD), își declară sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, poziționându-se diferit față de majoritatea partidului, care a votat în proporție de 97% pentru retragerea sprijinului politic acordat actualului șef al Guvernului.

Negoiță explică faptul că îl susține pe Bolojan deoarece acesta a demarat reforme dificile în România și urmărește să facă ordine în instituțiile statului.

Negoiță: ”Cred că Bolojan ar merita puțină susținere”

”Mă tot întreabă lumea pe stradă, prietenii, colegii: domle, ce se întâmplă cu Guvernul. Eu le-am spus că nu e important dacă ne place sau nu Ilie Bolojan, este important că s-au întâmplat niște lucruri până acum. Reforma administrativă este foarte importantă, că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse, cu nenorociri, pile, rubedenii.

Lucrurile bune n-avem cum să nu le apreciem, că n-au întâmplat niște lucruri. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile astea de stat, care generează piederi în fiecare an și de asemenea colcăie de pile politice.

Cred că Bolojan ar merita puțină susținere, să le facă pe astea, să rezolve cu reformele, chiar dacă știm că reformele de genul ăsta mai degenerează și nemulțuimiri în anumite zone.

Din punctul meu de vedere, pentru reforma din companiile de stat și pentru reforma în adminitrație, are toată susținerea pentru că eu cred că asta este direcția corectă. Asta este poziția mea, știu că nu este foarte comodă, știu că pe unii îi deranjează, dar asta este opinia mea”, a spus Robert Negoiță.

