Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al PSD, îl susține pe Ilie Bolojan: ”Are toată susținerea pentru că eu cred că asta este direcția corectă”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (PSD), își declară sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, poziționându-se diferit față de majoritatea partidului, care a votat în proporție de 97% pentru retragerea sprijinului politic acordat actualului șef al Guvernului.

Negoiță explică faptul că îl susține pe Bolojan deoarece acesta a demarat reforme dificile în România și urmărește să facă ordine în instituțiile statului.

Negoiță: ”Cred că Bolojan ar merita puțină susținere”

”Mă tot întreabă lumea pe stradă, prietenii, colegii: domle, ce se întâmplă cu Guvernul. Eu le-am spus că nu e important dacă ne place sau nu Ilie Bolojan, este important că s-au întâmplat niște lucruri până acum. Reforma administrativă este foarte importantă, că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse, cu nenorociri, pile, rubedenii.

Lucrurile bune n-avem cum să nu le apreciem, că n-au întâmplat niște lucruri. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile astea de stat, care generează piederi în fiecare an și de asemenea colcăie de pile politice.

Cred că Bolojan ar merita puțină susținere, să le facă pe astea, să rezolve cu reformele, chiar dacă știm că reformele de genul ăsta mai degenerează și nemulțuimiri în anumite zone.

Din punctul meu de vedere, pentru reforma din companiile de stat și pentru reforma în adminitrație, are toată susținerea pentru că eu cred că asta este direcția corectă. Asta este poziția mea, știu că nu este foarte comodă, știu că pe unii îi deranjează, dar asta este opinia mea”, a spus Robert Negoiță.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ședință la PNL după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Emil Boc: „PNL este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară”

PNL și USR fac front comun în fața PSD. Bolojan: „Vom continua să asigurăm guvernarea” / Fritz: „Rămânem alături de premier în această luptă”. UDMR: „Această coaliție s-a terminat”

Recomandarea video

Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în galeriile sale
Mediafax
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de deducere al TVA nu se prescrie
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
MILITAR După ce dronele au schimbat paradigma războiului, Pentagonul vrea să investească 75 de miliarde de dolari în producția acestora
21:32
După ce dronele au schimbat paradigma războiului, Pentagonul vrea să investească 75 de miliarde de dolari în producția acestora
SPORT Alexandru Pițigoi, singurul român la startul Campionatului European de Viteză în Coastă
21:09
Alexandru Pițigoi, singurul român la startul Campionatului European de Viteză în Coastă
TURISM Biletele de avion sunt tot mai scumpe. Criza petrolului scumpește călătoriile în străinătate
21:02
Biletele de avion sunt tot mai scumpe. Criza petrolului scumpește călătoriile în străinătate
FINANCIAR Piețe și magazine tot mai goale. Vânzătorii comerciali lasă din prețuri din lipsa clienților
20:41
Piețe și magazine tot mai goale. Vânzătorii comerciali lasă din prețuri din lipsa clienților
ULTIMA ORĂ Armistițiul SUA-Iran, pe muchie de cuțit. JD Vance și Steve Witkoff au rămas în Washington, în timp ce Teheranul nu confirmă întâlnirea din Pakistan
20:32
Armistițiul SUA-Iran, pe muchie de cuțit. JD Vance și Steve Witkoff au rămas în Washington, în timp ce Teheranul nu confirmă întâlnirea din Pakistan
SĂNĂTATE Somnul insuficient, un pericol ignorat: cum îți poate scădea performanța și afecta sănătatea pe termen lung, potrivit unui expert
20:18
Somnul insuficient, un pericol ignorat: cum îți poate scădea performanța și afecta sănătatea pe termen lung, potrivit unui expert

Cele mai noi

Trimite acest link pe