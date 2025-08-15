Român suspectat de ABUZ sexual asupra unei fetițe în Germania, căutat în toată Europa

Un român în vârstă de 31 de ani este acuzat că ar fi ademenit și abuzat sexual o fetiță de numai șase ani în incinta complexului turistic Europa-Park Resort, din orașul Rust, Germania.

Potrivit presei locale, bărbatul ar fi fugit deja în România.

În acest sens, autoritățile naționale au declanșat o urmărire la nivel european.

Cum l-au identificat pe român

Incidentul ar fi avut loc sâmbătă, 9 august, în jurul orei 20:20. Potrivit anchetatorilor, fetița se rătăcise de părinți în zona piscinei. Românul s-a oferit să o ajute să-și găsească părinții, câștigându-i încrederea, dar apoi ar fi condus-o într-o zonă împădurită din apropiere, unde a agresat-o sexual.

Inițial, poliția a reținut un alt bărbat, însă acesta a fost exclus ulterior din anchetă după ce s-a demonstrate că nu era vinovat. Momentul-cheie al anchetei a fost când s-au văzut imaginile camerelor de supraveghere, iar acestea au condus la un martor care l-a recunoscut pe adevăratul suspect.

Marți, procurorii din Freiburg au emis un mandat de arestare pe numele românului. Când polițiștii au ajuns la domiciliul acestuia, suspectul era deja dispărut.

În apartament, oamenii legii au mai găsit doar hainele purtate în momentul atacului și pașapoartele unor rude.

Se știe că românul suspectat de comiterea violului ar purta barbă neagră deasă și păr scurt, închis la culoare. Totuși, polițiștii cred că acesta și-ar fi putut modifica aspectul pentru a evita identificarea sa.

Fetița, agresată și abandonată în pădure

După ce a fost atacată, abandonată de agresor, micuța a rătăcit singură prin pădure, preț de câteva ceasuri. Undeva spre ora 22:20 un trecător a găsit-o la aproximativ cinci kilometri distanță, în localitatea Grafenhausen.

În prezent, autoritățile germane lucrează împreună cu Poliția Română și agențiile europene de aplicare a legii pentru localizarea și reținerea suspectului.

