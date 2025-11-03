România a ajuns GLUMA presei de la Budapesta. „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta, vrea să devină un gigant militar pe continent”

Presa din Ungaria râde de planurile României de a-și construi propria industrie militară. Publicația Mandiner.hu scrie, într-un articol plin de sarcasm, că „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe, vrea să devină un gigant militar pe continent”, dar „independența începe cu șuruburi importate”.

Jurnaliștii maghiari comentează ironic declarațiile directorului fabricii Carfil din Brașov, care a spus că România vrea o dronă românească. Potrivit Mandiner, autonomia românească înseamnă, de fapt, „antrenamente cu instructori americani și componente occidentale”.

„Dronele fabricate în fabrica din Brașov au fost solicitate să aibă senzori mai buni, dispozitive speciale și sisteme antibruiaj din cauza cerințelor câmpului de luptă – ceea ce nu este, ca să spunem așa, un semn de inovație independentă”, comentează publicația citată.

Articolul face referire și la interviul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru Politico, după semnarea contractului cu Rheinmetall pentru o fabrică de pulberi.

„Guvernul român încearcă să-și vândă propriul vis de reindustrializare la Bruxelles. Pionierul boom-ului industrial al României, pe lângă uzina de la Brașov, este un proiect comun cu Rheinmetall, o fabrică de pulberi, finanțat parțial cu bani UE. Potrivit lui Moșteanu, „capacitatea de producție a României în domeniul Apărării nu este modernă, dar este un bun punct de plecare”, iar țara este pregătită să găzduiască noi uzine. Conducerea românească încearcă să vândă toate acestea sub steagul autonomiei și independenței, în timp ce americanii dictează totul, de la planuri până la educație”, a scris publicația maghiară.

SURSE FOTO: Mediafax foto

