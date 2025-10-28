Prima pagină » Știri externe » Orban vrea să refacă Grupul de la Visegrad, dar fără Polonia. Cum plănuiește liderul maghiar să-i încurce planurile Ursulei

28 oct. 2025, 11:51
Orban vrea să refacă Grupul de la Visegrad, dar fără Polonia. Cum plănuiește liderul maghiar să-i încurce planurile Ursulei

Viktor Orban vrea să formeze o alianță cu Cehia și Slovacia pentru a se opune sprijinului acordat Ucrainei de Uniunea Europeană, a declarat Balázs Orbán, consilierul politic al premierului ungar, citat de Politico. Scopul este coordonarea pozițiilor celor trei țări pentru a adopta o poziție comună la reuniunile Consiliului European.

Viktor Orban speră să formeze un bloc de opoziție împreună cu Andrej Babiš și prim-ministrul Robert Fico, pentru a-și alinia pozițiile înainte de summit-urile de la Bruxelles. Grupul de la Visegrád a funcționat în trecut în timpul crizei migrației, dar s-a destrămat după invazia Rusiei în Ucraina, când Polonia a adoptat o poziție anti-rusă.

Un nou grup Visegrád ar putea include doar trei membri, deoarece prim-ministrul polonez, Donald Tusk, are o poziție pro-ucraineană și este puțin probabil să se alăture unei alianțe care îl include pe Viktor Orban.

În plus, partidul Fidesz dorește să formeze un grup comun în Parlamentul European, care să includă Fidesz, partidul ANO din Cehia și partidul SMER al lui Robert Fico. Fostul premier polonez, Mateusz Morawiecki, membru important al partidului PiS, a declarat că analizează posibilitatea aderării la această formațiune.

Orban merge la Washington ca „avocat” al lui Putin

După ce a afirmat că Trump a facut o greșeală cand a impus sancțiuni Rusiei, Orban a anunțat că intențonează să meargă saptamana viitoare la Washington pentru a-l convinge pe președintele american sa renunțe la sancțiuni. Ungaria, dar si Slovacia sunt dependente de emergia din Rusia și, fără aceasta, prețurile ar crește vertiginos, a declarat luni Orban într-un interviu pentru La Republica.

Robert Fico și Andrej Babiš susțin punctul de vedere al lui Viktor Orban și promovează un dialog cu Moscova în locul sancțiunilor.

Mai mult, pe 24 octombrie, Orban a precizat la Radio Kossuth că Ungaria încearcă să exploatează modalități prin care vrea să evite sancțiunile impuse companiilor Rosneft și Lukoil.

