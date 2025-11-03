Prima pagină » Știri externe » Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri

Olga Borșcevschi
03 nov. 2025, 13:18, Știri externe
Uniunea Europeană și-a epuizat capacitatea de a oferi ajutor militar Ucrainei și vrea să compenseze lipsa fondurilor prin noi împrumuturi și prin confiscarea activelor rusești, afirmă premierul ungar, Viktor Orbán, care a avertizat că țara sa nu va participa la astfel de acțiuni.

Orbán a menționat că, potrivit calculelor publicației britanice The Economist, „Ucraina ar avea nevoie de 400 de miliarde de dolari în următorii patru ani pentru a continua războiul”. „Arme, reconstrucție, pensii, salarii… Și, încă o dată, se așteaptă ca Europa să acopere nota de plată. Nimeni altcineva nu este dispus să suporte aceste costuri”, a scris Orban pe X, luni.

„De aceea Bruxelles-ul este atât de agitat. De aceea vrea să confiște activele rusești înghețate, să revizuiască sistemul de finanțare al UE și să ia noi împrumuturi. Respingem acest lucru. Nu este treaba Ungariei să finanțeze Ucraina. Nu avem niciun motiv să facem acest lucru: nici politic, nici economic, nici moral”, a precizat Orbán.

Potrivit premierului ungar, și alte țări împărtășesc această opinie, dar, spre deosebire de ele, Ungaria vorbește deschis despre asta.

„De aceea, Bruxelles-ul continuă să ne atace”, a explicat Orbán, asigurând că guvernul său nu va face concesii.

„În următorii patru ani, vom sprijini familiile maghiare, afacerile maghiare și pensionarii maghiari. De aceea introducem scutirea de impozit pentru mamele cu doi sau trei copii, extindem schema de împrumuturi cu domândă de 3% pentru întreprinderi și reintroducem cea de-a 14-a pensie”, a adăugat el.

„Nu putem permite ca banii maghiarilor să fie trimiși în Ucraina”, a concluzionat Orbán.

