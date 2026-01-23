Prima pagină » Actualitate » Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU

Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU

Bianca Dogaru
23 ian. 2026, 17:29, Actualitate
Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU

Uniunea Europeană a anunțat trimiterea de urgență a 447 de generatoare electrice în Ucraina, după ce peste un milion de oameni au rămas fără curent electric, apă și încălzire, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice.

Generatoarele, în valoare totală de 3,7 milioane euro, provin din rezervele strategice rescEU, găzduite de Polonia. Ele vor fi folosite pentru a restabili alimentarea cu energie a spitalelor, adăposturilor și altor servicii esențiale din zonele cele mai afectate.

Distribuirea echipamentelor va fi realizată de Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, în cooperare cu Crucea Roșie ucraineană, către comunitățile lovite cel mai dur de întreruperile de energie.

Comisara pentru egalitate și pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a declarat:

„Atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei privează în mod deliberat civilii de căldură, de lumină și de servicii de bază în toiul unei ierni aspre. Aceste atacuri au ca scop să distrugă spiritul ucrainean. Dar nu vor reuși. Europa răspunde prin acțiune, nu prin cuvinte. Noile generatoare sunt deja pe drum, adăugându-se celor peste 9.500 de generatoare puse la dispoziție de UE care furnizează deja energie electrică pe întreg teritoriul Ucrainei.”

Potrivit Comisiei Europene, această mobilizare face parte din sprijinul constant al UE pentru reziliența energetică a Ucrainei. De la începutul invaziei ruse, UE a furnizat peste 160.000 de tone de ajutoare prin mecanismul de protecție civilă, inclusiv combustibili, sisteme de încălzire, generatoare și puncte de încălzire de urgență.

Oficialii europeni au transmis că UE va continua să sprijine Ucraina pe durata iernii și că nu va permite ca populația civilă să fie afectată de frig, ca urmare a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Spațiul nu este deloc așa cum ne-am imaginat până acum, susține o teorie bizară
SPORT Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant
17:43
Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant
SCANDAL Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
17:26
Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
CONTROVERSĂ Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
17:25
Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
FLASH NEWS Scandal între Trump și premierul Canadei: Președintele SUA îi retrage invitația la Consiliul Păcii, după disputa la Davos. Ce replici „acide“ au schimbat
16:37
Scandal între Trump și premierul Canadei: Președintele SUA îi retrage invitația la Consiliul Păcii, după disputa la Davos. Ce replici „acide“ au schimbat
REACȚIE Viktor Orbán pune piciorul în prag și spune NU aderării Ucrainei la UE: „Nici peste 100 de ani”
16:33
Viktor Orbán pune piciorul în prag și spune NU aderării Ucrainei la UE: „Nici peste 100 de ani”
APĂRARE 🚨 Răsturnare de situație în Groenlanda. Danemarca și NATO au decis să consolideze apărarea după înțelegerea cu Trump. Ce spune președintele SUA
16:32
🚨 Răsturnare de situație în Groenlanda. Danemarca și NATO au decis să consolideze apărarea după înțelegerea cu Trump. Ce spune președintele SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe