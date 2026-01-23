Uniunea Europeană a anunțat trimiterea de urgență a 447 de generatoare electrice în Ucraina, după ce peste un milion de oameni au rămas fără curent electric, apă și încălzire, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice.

Generatoarele, în valoare totală de 3,7 milioane euro, provin din rezervele strategice rescEU, găzduite de Polonia. Ele vor fi folosite pentru a restabili alimentarea cu energie a spitalelor, adăposturilor și altor servicii esențiale din zonele cele mai afectate.

Distribuirea echipamentelor va fi realizată de Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, în cooperare cu Crucea Roșie ucraineană, către comunitățile lovite cel mai dur de întreruperile de energie.

Comisara pentru egalitate și pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a declarat:

„Atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei privează în mod deliberat civilii de căldură, de lumină și de servicii de bază în toiul unei ierni aspre. Aceste atacuri au ca scop să distrugă spiritul ucrainean. Dar nu vor reuși. Europa răspunde prin acțiune, nu prin cuvinte. Noile generatoare sunt deja pe drum, adăugându-se celor peste 9.500 de generatoare puse la dispoziție de UE care furnizează deja energie electrică pe întreg teritoriul Ucrainei.”

Potrivit Comisiei Europene, această mobilizare face parte din sprijinul constant al UE pentru reziliența energetică a Ucrainei. De la începutul invaziei ruse, UE a furnizat peste 160.000 de tone de ajutoare prin mecanismul de protecție civilă, inclusiv combustibili, sisteme de încălzire, generatoare și puncte de încălzire de urgență.

Oficialii europeni au transmis că UE va continua să sprijine Ucraina pe durata iernii și că nu va permite ca populația civilă să fie afectată de frig, ca urmare a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

