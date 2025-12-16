România a intrat cu un desert celebru în top 100 mondial al celor mai îndrăgite preparate dulci. E un preparat deja remarcat printre turiștii străini

România a intrat cu un desert celebru în top 100 mondial al celor mai îndrăgite preparate dulci, fiind deja remarcat și printre turiștii străini. Servit alături de smântână și dulceață, acest preparat bogat în gusturi și calorii a depășit celebrul creme brulee-ul al francezilor sau vafele belgiene. După cum ați bănuit deja, este vorba despre… papanași.

Cât costă papanașii românești în restaurante

Papanașii sunt aproape nelipsiți din meniurile restaurantelor, iar o porție cântărește în jur de 400 de grame şi costă aproximativ 40 de lei. Sunt serviţi alături de nelipsita smântână și dulceaţă de cireşe, afine sau zmeură. Varianta în engleză a meniurilor descrie desertul ca „gogoși locale”.

„Sunt foarte încântaţi de combinaţia aceasta de smântână, această mică gogoşică şi de dulceaţa în sine, ei mai vin cu puţin zahăr pudră deasupra. Şi cam asta este minunea noastră din restaurante”, a spus Daniel Iordan, chef restaurant tradiţional, pentru observatornews.ro.

Care este cel mai iubit desert la nivel mondial

Desertul portughez Pastel de Belem, creat în Lisabona, în cartierul al cărui nume îl și poartă, este cel mai iubit desert. În medie, sunt vândute câte 30.000 de porții, în fiecare zi.

„Doar câteva persoane ştiu reţeta şi produc această prăjitură. În fiecare dimineaţă, vin, se duc în biroul secret şi cu uşa închisă prepară crema şi aluatul”, a mărturisit Fedra Monteiro, supervizor operaţional patiserie.

TasteAtlas, care a conceput acest top mondial, este o platformă internațională dedicată promovării mâncărurilor tradiționale din întreaga lume.