Prima pagină » Știri externe » Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție

Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție

02 dec. 2025, 13:14, Știri externe
Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție

Canada a devenit oficial prima țară non-UE care a aderat la programul de finanțare a apărării al Uniunii Europene, SAFE, instrumentul de investiții în apărare în valoare de 150 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut pe 1 decembrie de către premierul canadian Mark Carney și liderii Uniunii Europene. Acordul este văzut ca un pas important în consolidarea Parteneriatului de Securitate și Apărare UE-Canada, semnat în iunie 2025.

exter

Participarea în cadrul programului SAFE oferă companiilor canadiene din industria apărării acces la un program de împrumuturi avantajoase, susținut de UE, pentru achiziția în comun de echipamente militare, cum ar fi muniție, rachete și drone. Mișcarea face parte din eforturile Canadei de a-și diversifica achizițiile militare și de a reduce dependența de Statele Unite.

Canada este prima țară din afara UE care aderă la program. Regatul Unit nu a reușit să ajungă la un acord cu blocul comunitar după ce s-a opus unei taxe de intrare propuse de 6,75 miliarde de euro, a relatat Bloomberg News. McGuinty a declarat că taxa Canadei este încă în curs de finalizare.

„Salutăm încheierea negocierilor privind un Acord de participare a Canadei la SAFE. Instrumentul de investiții în apărare al UE, în valoare de 150 de miliarde EUR, va consolida baza industrială de apărare a Europei prin achiziții publice comune, de care vor beneficia toate țările participante. În aceste vremuri geopolitice tulburi, acesta este un mijloc de a spori cooperarea, de a îndeplini obiectivele în materie de apărare și de a cheltui mai bine fondurile, pe măsură ce abordăm urgența pe termen scurt și nevoile pe termen lung”, se arată în declarația comună a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a premierului Canadei, Mark Carney.

„Participarea Canadei la SAFE va acoperi lacune cheie în domeniul capacităților militare, va extinde piețele pentru furnizorii canadieni și va atrage investiții europene în domeniul apărării în Canada”, a declarat prim-ministrul canadian, Mark Carney, într-un comunicat.

Ce este programul SAFE?

Security Action for Europe (SAFE) este un instrument financiar al Uniunii Europene, conceput pentru a sprijini statele membre și partenerii apropiați să-și consolideze capacitățile de apărare. Obiectivul acestui program este acela de a accelera producția industrială de apărare și de a reduce fragmentarea pieței de echipamente militare. SAFE vizează în mod specific domenii prioritare precum: muniții și rachete; sisteme de artilerie; drone și sisteme anti-drone; mobilitate militară; apărare cibernetică și spațială.

SAFE nu oferă subvenții, ci pune la dispoziție împrumuturi cu dobândă redusă și scadență lungă pentru statele participante. Comisia Europeană împrumută astfel fondurile necesare de pe piețele de capital și beneficiază astfel de ratingul de credit puternic al Uniunii Europene. În principiu, fondurile sunt destinate proiectelor de achiziții comune care implică cel puțin două state participante, deși există și o flexibilitate temporară pentru achiziții individuale urgente.

Recomandările autorului:

Se șubrezește relația Rusia-Turcia pe fondul tensiunilor legate de războiul din Ucraina? „Erdoğan privește către SUA și mută pe termen lung, Ankara nu este foarte interesată de opinia Kremlinului”

Paradoxul Fâșiei Gaza: Palestinienii nu au acces la mâncare și medicamente, dar au acces la noile telefoane iPhone 17, care sunt la mare căutare

Mii de oameni s-au adunat în Cehia pentru a reconstitui Bătălia de la Austerlitz, cea mai faimoasă bătălie a lui Napoleon

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Ce se întâmplă la CERNOBÎL? Oamenii de știință nu își pot explica fenomenul ciudat apărut la aproape 40 de ani de la catastrofa nucleară
12:38
Ce se întâmplă la CERNOBÎL? Oamenii de știință nu își pot explica fenomenul ciudat apărut la aproape 40 de ani de la catastrofa nucleară
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, se întâlnește azi cu Vladimir Putin
11:59
🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, se întâlnește azi cu Vladimir Putin
FLASH NEWS Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani
09:19
Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 787. Trump l-a invitat la Casa Albă pe Netanyahu
07:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 787. Trump l-a invitat la Casa Albă pe Netanyahu
LIVE UPDATE 🚨 Criză politică în Bulgaria: 71 de persoane reținute, sume mari de bani au fost găsite la agitatori. Guvernul retrage bugetul, coaliția se întrunește
05:28
🚨 Criză politică în Bulgaria: 71 de persoane reținute, sume mari de bani au fost găsite la agitatori. Guvernul retrage bugetul, coaliția se întrunește
EXTERNE Trump îl invită pe Netanyahu la Casa Albă ca să discute dezarmarea Hamas
20:03
Trump îl invită pe Netanyahu la Casa Albă ca să discute dezarmarea Hamas
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ar trebui să fie instalat un sistem etilotest automat în mașini? Ce spun șoferii
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un circuit cerebral ascuns care rescrie vederea
ULTIMA ORĂ Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
12:54
Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
DECIZIE Guvernul poate pune sub supraveghere companiile Lukoil din România, după sancțiunile SUA. Statul va decide singur când intervine
12:54
Guvernul poate pune sub supraveghere companiile Lukoil din România, după sancțiunile SUA. Statul va decide singur când intervine
FLASH NEWS „Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională
12:28
„Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională
EXCLUSIV Cristoiu, dezamăgit de Opoziție: De 1 Decembrie a murit Mișcarea Suveranistă/Tot ce au făcut Georgescu-AUR-Șoșoacă fost compromițător
12:23
Cristoiu, dezamăgit de Opoziție: De 1 Decembrie a murit Mișcarea Suveranistă/Tot ce au făcut Georgescu-AUR-Șoșoacă fost compromițător
CONTROVERSĂ Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni
12:14
Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni
ULTIMA ORĂ Vremea în primele zile ale lunii decembrie. Informații de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul. Temperaturile din țară și din București
12:13
Vremea în primele zile ale lunii decembrie. Informații de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul. Temperaturile din țară și din București

Cele mai noi