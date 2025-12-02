Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție

Canada a devenit oficial prima țară non-UE care a aderat la programul de finanțare a apărării al Uniunii Europene, SAFE, instrumentul de investiții în apărare în valoare de 150 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut pe 1 decembrie de către premierul canadian Mark Carney și liderii Uniunii Europene. Acordul este văzut ca un pas important în consolidarea Parteneriatului de Securitate și Apărare UE-Canada, semnat în iunie 2025.

exter

Participarea în cadrul programului SAFE oferă companiilor canadiene din industria apărării acces la un program de împrumuturi avantajoase, susținut de UE, pentru achiziția în comun de echipamente militare, cum ar fi muniție, rachete și drone. Mișcarea face parte din eforturile Canadei de a-și diversifica achizițiile militare și de a reduce dependența de Statele Unite.

Canada este prima țară din afara UE care aderă la program. Regatul Unit nu a reușit să ajungă la un acord cu blocul comunitar după ce s-a opus unei taxe de intrare propuse de 6,75 miliarde de euro, a relatat Bloomberg News. McGuinty a declarat că taxa Canadei este încă în curs de finalizare.

„Salutăm încheierea negocierilor privind un Acord de participare a Canadei la SAFE. Instrumentul de investiții în apărare al UE, în valoare de 150 de miliarde EUR, va consolida baza industrială de apărare a Europei prin achiziții publice comune, de care vor beneficia toate țările participante. În aceste vremuri geopolitice tulburi, acesta este un mijloc de a spori cooperarea, de a îndeplini obiectivele în materie de apărare și de a cheltui mai bine fondurile, pe măsură ce abordăm urgența pe termen scurt și nevoile pe termen lung”, se arată în declarația comună a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a premierului Canadei, Mark Carney.

„Participarea Canadei la SAFE va acoperi lacune cheie în domeniul capacităților militare, va extinde piețele pentru furnizorii canadieni și va atrage investiții europene în domeniul apărării în Canada”, a declarat prim-ministrul canadian, Mark Carney, într-un comunicat.

Ce este programul SAFE?

Security Action for Europe (SAFE) este un instrument financiar al Uniunii Europene, conceput pentru a sprijini statele membre și partenerii apropiați să-și consolideze capacitățile de apărare. Obiectivul acestui program este acela de a accelera producția industrială de apărare și de a reduce fragmentarea pieței de echipamente militare. SAFE vizează în mod specific domenii prioritare precum: muniții și rachete; sisteme de artilerie; drone și sisteme anti-drone; mobilitate militară; apărare cibernetică și spațială.

SAFE nu oferă subvenții, ci pune la dispoziție împrumuturi cu dobândă redusă și scadență lungă pentru statele participante. Comisia Europeană împrumută astfel fondurile necesare de pe piețele de capital și beneficiază astfel de ratingul de credit puternic al Uniunii Europene. În principiu, fondurile sunt destinate proiectelor de achiziții comune care implică cel puțin două state participante, deși există și o flexibilitate temporară pentru achiziții individuale urgente.

Recomandările autorului: