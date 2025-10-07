România, din nou victima fake-news-ului din online. Opera Națională București devine ținta unei manipulări virale cu imagini FALSE

România, țara în care așa-zisele ingerințe ilegale pe o rețea de socializare au dus la anularea unor alegeri prezidențiale, este din nou ținta unor atacuri de tip fake-news pe aceeași platformă. De această dată, victima manipulării este Opera Națională București, potrivit impact.ro.

Un videoclip fals, care circulă intens de câteva zile, pretinde că ar arăta o scenă dintr-un spectacol al Operei Naționale București, în care un bărbat apare nud pe scenă. Postarea este însoțită de comentarii furioase și acuzații politice la adresa conducerii instituției, a Ministerului Culturii și chiar a Guvernului.

În realitate, videoclipul nu are nicio legătură cu Opera Națională București. Niciun spectacol din repertoriul instituției, nici în 2024 și nici în 2025, nu a conținut o astfel de scenă. Fake-news-ul a fost lansat, la fel ca anul trecut, exact în perioada deschiderii noii stagiuni, sugerând o intenție clară de discreditare a Operei Naționale și de alimentare a unor mesaje politice mascate sub aparența indignării culturale.

„Oameni care, oricum, nu ar fi mers la operă se arată oripilați și își descarcă limbajul impudic, singurul care le face plăcere, în capul conducerii instituției, a ministrului Culturii, a premierului, a președintelui”, comentează surse apropiate ONB.

Directorul general al Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga, a declarat pentru presă că instituția intenționează să sesizeze Poliția în legătură cu această campanie de dezinformare.

„Îi rog frumos pe iubitorii operei, în special ai spectacolelor ONB, să se informeze doar de pe site-ul instituției și din comunicatele oficiale. Avem premiere interesante anul acesta, ca și anul trecut, și poate aceasta îi deranjează pe promotorii fake-news-urilor. În rest, lăsăm Poliția Română să-și facă treaba!”, a transmis Daniel Jinga.

Surse foto: Mediafax foto

