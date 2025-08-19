România se află în plină secetă pedologică, ceea ce înseamnă că în sol se găsește sub 50% din capacitatea de a înmagazina apă. Singura excepție este în zona de nord-est, în județele Botoșani și Neamț.

Fermierii spun că aceasta este a cincea vară secetoasă consecutivă. Cele mai afectate în acest moment sunt culturile de porumb și floarea soarelui, spun agrometeorologii, citați de TVR.

Fermierii din Câmpia Râmnicului, județul Buzău, sunt disperați, pentru că au încă un an cu pierderi uriașe la culturile de toamnă și primăvară.

Deficitul de apă din sol este atât de mare încât ar trebui să plouă peste 400 de litri pe metru pătrat.

După ce au avut recoltă slabă din culturile de toamnă, grâu și rapiță, acum, la porumb, recolta a fost adunată doar pentru nutreț la animale.

Fermierii spun că, din cauza uscăciunii solului, nu se poate nici măcar ara, iar de semănat nici nu poate fi vorba, pentru că semințele nu au apă ca să încolțească. Un fenomen care se regăsește pe suprafața întregii țări.

„Singura excepție, unde nu se găsește acest deficit de apă în sol, este zona de nord-est, zona Botoșani, Darabani, Piatra Neamț. În rest, acest fenomen de secetă pedologică care semnifică apă insuficentă în sol, apă pentru culturile de porumb și floarea soarelui, se regăsește în acest moment în aproape toată țara. Există acest deficit încă din luna iunie a acestui an, ultima lună când a plouat cât de cât consistent a fost luna mai și începutul lunii iunie”, precizează Daniel Alexandru, șef Agrometeorologie, ANM.

Singura salvare în acest moment ar fi fost irigarea, dar acesta e un capitol la care România stă foarte rău.

Potrivit datelor oficiale, în prezent, în România, pot fi irigate 1,6 milioane de hectare. Din păcate, însă, această cifră reprezintă doar 20% din suprafața arabilă a țării.

„Pentru cei care au asigurări și au au reușit să facă, pentru că știm că și astea sunt limitate la o anumită suprafață, există despăgubirile aferente conform planului agreat cu asiguratorul, pentru ceilalți există despăgubiri care sunt în mâinile bugetului de stat. La momentul actual nu cred că statul are resurse să asigure prin despăgubiri pierderile fermierilor”, afirmă Florian Ciolacu, preşedintele Clubului Fermierilor Români.

FOTO – Captură video: TVR