Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”

Theodor Paleologu a fost invitat la emisiunea radio moderată de Vlad Craioveanu, la Digi FM, unde a vorbit și despre candidatul la Primăria Capitalei din partea USR-ului, Cătălin Drulă. Paleologu l-a criticat dur pe Drulă despre care a declarat că, prin candidatura la Primăria Bucureștiului, tatonează terenul pentru o viitoare candidatură la președinția României.

Theodor Paleologu și-a exprimat simpatia pentru propunerea liberalilor Ciprian Ciucu, dar a schițat, în câteva cuvinte, și portretul candidatului USR Cătălin Drulă, în cursa pentru Primăria Bucureștiului. Paleologu a menționat că Drulă este un om „dezagreabil” și „destul de prost crescut”.

„Pentru București, nu se pune problema decât să votez între Drulă și Ciucu. Mă mai gândesc pe Ciucu îl simpatizez mai mult ca persoană, e un om plăcut, agreabil cu care se poate discuta. Drulă e destul de dezagreabil și aș spune chiar destul de prost crescut, dar pot să trec peste asta dacă e vorba de interesul public”, a precizat Theodor Paleologu.

„Candidează la Primăria Generală, pentru ca apoi să candideze la prezidențiale”

Invitatul de la Digi FM a declarat, de asemenea, că USR-istul Cătălin Drulă, ar vrea să urmeze traseul lui Nicușor Dan și candidează la Primăria Capitalei deoarece scopul final este cursa pentru prezidențiale. „E bolnav de prezidențialită”, a menționat Theodor Palelogu.

„Trebuie să vă spun că n-am înțeles anul trecut ce a fost în capul lui, pentru că în campania de la locale, de la europarlamentare, era mutra lui peste tot pentru că se pregătea de alegerile prezidențiale, ceea ce arată că e bolnav de prezidențialită. El acum candidează la Primăria Generală, pentru ca apoi să candideze la prezidențiale”, a mai adăugat Paleologu.

„Deja am luat plasă cu Nicușor Dan”

Paleologu nu a ezitat să-și exprime dezamăgirea față de Nicușor Dan, pe care l-a susținut la Primăria Capitalei.

„Ori eu nu asta îmi doresc pentru București, deja am luat plasă cu Nicușor Dan pentru că l-am susținut atât să ajungă primar general și hop! acuma-i președinte. N-aș vrea să mă ard din nou, iar cu Ciucu, sper să nu cadă și el în prezidențialită, dacă voi mirosi puțină prezidențialită la el, nu-l voi mai susține. Asta e condiția. Vreau un primar care să facă treabă acolo, să rămână la primărie, nu să se ducă la Cotroceni”, a afirmat Theodor Paleologu.

