Prima pagină » Actualitate » Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”

Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”

Ruxandra Radulescu
06 nov. 2025, 11:42, Actualitate
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă:
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: "Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de prezidențialită. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale"

Theodor Paleologu a fost invitat la emisiunea radio moderată de Vlad Craioveanu, la Digi FM, unde a vorbit și despre candidatul la Primăria Capitalei din partea USR-ului, Cătălin Drulă. Paleologu l-a criticat dur pe Drulă despre care a declarat că, prin candidatura la Primăria Bucureștiului, tatonează terenul pentru o viitoare candidatură la președinția României.

Theodor Paleologu și-a exprimat simpatia pentru propunerea liberalilor Ciprian Ciucu, dar a schițat, în câteva cuvinte, și portretul candidatului USR Cătălin Drulă, în cursa pentru Primăria Bucureștiului. Paleologu a menționat că Drulă este un om „dezagreabil” și „destul de prost crescut”.

„Pentru București, nu se pune problema decât să votez între Drulă și Ciucu. Mă mai gândesc pe Ciucu îl simpatizez mai mult ca persoană, e un om plăcut, agreabil cu care se poate discuta.

Drulă e destul de dezagreabil și aș spune chiar destul de prost crescut, dar pot să trec peste asta dacă e vorba de interesul public”, a precizat Theodor Paleologu.

„Candidează la Primăria Generală, pentru ca apoi să candideze la prezidențiale”

Invitatul de la Digi FM a declarat, de asemenea, că USR-istul Cătălin Drulă, ar vrea să urmeze traseul lui Nicușor Dan și candidează la Primăria Capitalei deoarece scopul final este cursa pentru prezidențiale. „E bolnav de prezidențialită”, a menționat Theodor Palelogu.

„Trebuie să vă spun că n-am înțeles anul trecut ce a fost în capul lui, pentru că în campania de la locale, de la europarlamentare, era mutra lui peste tot pentru că se pregătea de alegerile prezidențiale, ceea ce arată că e bolnav de prezidențialită. El acum candidează la Primăria Generală, pentru ca apoi să candideze la prezidențiale”, a mai adăugat Paleologu.

Catalin Drula, candidat USR la alegerile pentru Primaria Bucuresti, sustine un discurs in timpul evenimentului de desemnare oficiala a candidatului USR la Primaria Municipiului Bucuresti, desfasurat in Bucuresti, duminica, 2 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Catalin Drula, candidat USR la alegerile pentru Primaria Bucuresti, sustine un discurs in timpul evenimentului de desemnare oficiala a candidatului USR la Primaria Municipiului Bucuresti, desfasurat in Bucuresti, duminica, 2 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Deja am luat plasă cu Nicușor Dan”

Paleologu nu a ezitat să-și exprime dezamăgirea față de Nicușor Dan, pe care l-a susținut la Primăria Capitalei.

„Ori eu nu asta îmi doresc pentru București, deja am luat plasă cu Nicușor Dan pentru că l-am susținut atât să ajungă primar general și hop! acuma-i președinte.

N-aș vrea să mă ard din nou, iar cu Ciucu, sper să nu cadă și el în prezidențialită, dacă voi mirosi puțină prezidențialită la el, nu-l voi mai susține. Asta e condiția. Vreau un primar care să facă treabă acolo, să rămână la primărie, nu să se ducă la Cotroceni”, a afirmat Theodor Paleologu.

FOTO Mediafax

Recomandarea autorului:

Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce siguranța profesională este o investiție benefică? (P)