Ce obiectiv au Bernadette Szocs și Edi Ionescu, vedetele României la tenis de masă

Bernadette Szocs și Edi Ionescu reprezintă de pe acum una dintre principalele speranțe ale României pentru o medalie olimpică la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Bernadette și Edi Ionescu nu sunt doar colegi la Steaua și la echipa națională a României, ci motorul unei echipe care țintește aurul. Totul a plecat de la o mutare strategică făcută de Bernadette, care a simțit că e timpul pentru un suflu nou în cariera sa la dublu mixt.

Ce obiectiv au Bernadette Szocs și Edi Ionescu, perechea aflată pe locul 12 în lume la tenis de masă

Ea explică motivele din spatele acestei decizii: „Sinceră să fiu, am vrut o schimbare pentru că făceam de foarte multă timp pereche cu Ovidiu Ionescu și încercam să schimbăm ceva pentru că la un moment dat nu mai mergea atât de bine și atunci am încercat să găsesc o soluție și cred că cea mai bună soluție a fost să fac cu Edi”.

Edi a acceptat imediat propunerea de a face pereche cu cea mai valoroasă jucătoare a României. Pentru el, miza s-a schimbat radical odată cu această nouă formulă: „Mai jucam dublu mixt, dar nu jucam cu un obiectiv. Acum avem obiectiv la Jocurile Olimpice. Sperăm să reușim să-l îndeplinim”.

Startul acestui an a însemnat o victorie istorică în India, la Chennai, unde au ridicat deasupra capului primul trofeu WTT pentru România. Edi punctează importanța acestui moment pentru sportul românesc: „Este primul titlu luat la un circuit WTT de România. Suntem foarte fericiți că am reușit și sper că o să fie doar începutul”.

Dincolo de trofee și medalii, ceea ce îi face cu adevărat speciali este modul în care se completează la masa de joc. Întrebați cine are ultimul cuvânt și cine coordonează tactica în această echipă de succes, răspunsul a venit la unison, sub formă de glumă. Edi a decretat: „Eu sunt șeful în echipă”, fiind aprobat imediat de colega sa: „Da, el e”.

Au stiluri diferite, care se completează perfect la masa de joc

Berni aduce determinarea și experiența, în timp ce Edi vine cu calmul necesar pentru a gestiona presiunea uriașă de la marile turnee.

„Eu sunt mai relaxat, ea este puțin mai agitată, cred că ne ajută chestia asta, eu o mai relaxez pe ea, ea mă mai agită pe mine”, povestește Edi. Completarea vine de la Bernadette, care subliniază chimia dintre ei: „Sunt tare mândră și fericită să joc alături de el. Chiar ne înțelegem și știm cum să ne completăm în momentele dificile”.

Această armonie i-a propulsat pe locul 12 mondial într-un timp record, depășind chiar și propriile lor proiecții. Stilurile lor diferite s-au dovedit a fi arma secretă împotriva titanilor din Asia. Edi recunoaște că ascensiunea a fost peste așteptări „Eu credeam că o să dureze puțin mai mult să ne acomodăm, dar din fericire, cum a spus stilurile noastre, foarte, foarte diferite ne-au ajutat să facem pasul acesta mai rapid. Acum țintim spre top 10”.

Marele obiectiv rămâne calificarea la Los Angeles 2028. „Nu este ușor, dar de fiecare dată sunt o persoană foarte ambițioasă și încerc să reușesc să fiu cât mai în față în clasamentul mondial. Cum a spus și Edi, nu ne așteptam să ajungem atât de vreme, atât de aproape de topul mondial, dar ne-am completat de fiecare dată foarte bine, ne-am susținut și cred că ne-a ajutat foarte mult că ne înțelegem foarte bine și în afara mesei”, a spus Bernadette.

