Tripla campioană de la Naționale și-a decorat singură încălțămintea de concurs, lipind pietricele strălucitoare. Bernadette Szocs (31 de ani) a fost marea vedetă a Campionatului Național Inidividual de tenis de masă.

Sportiva de la Steaua a cucerit trei titluri și a atras toate privirile cu o apariție inedită: și-a decorat singură încălțămintea de joc cu pietre strălucitoare.

Tenișii magici ai lui Bernie Szocs

Competiția din Capitală a fost nu doar despre performanță, ci și despre creativitate. Szocs a demonstrat că poate domina și în afara tiparelor clasice.

„Am încercat să schimb ceva la mine, să fiu inspirată, să fiu creativă și, da, într-o seară mă plictiseam și am găsit niște pietricele și am zis să îmi decorez tenișii. Eu i-am decorat și m-a ajutat și cea mai bună prietenă a mea. Sinceră să fiu, nu e atât de ușor pentru că trebuie să ai grijă cum le pui, dar, cum am spus, îmi place să ies din zona mea de confort, așa că nu a durat atât de mult cât pare”, a spus Szocs.

La 31 de ani, liderul tenisului de masă feminin din România continuă să domine scena internă. „Cred că este al optulea titlu consecutiv, ceea ce mă mândrește foarte tare pentru că orice campionat național când începe este visul meu să câștig din nou și sper că de acum încolo voi câștiga încă câțiva ani”, a declarat aceasta.

Întrebată despre importanța competiției, Szocs a fost clară: „Are importanță, pentru că joc pentru un club care m-a respectat și a fost de fiecare dată alături de mine și de fiecare dată joc cu inima deschisă la un campionat național și sunt tare mândră să reprezint clubul meu. Sunt emoții, dar pozitive. Eu sunt foarte competitivă și nu-mi place să pierd și încerc să dau totul ca să aduc titluri pentru clubul meu”.

Sportiva de la Steaua a vorbit și despre prima participare la Naționalele de senioare: „Când am fost foarte, foarte mică, cred că aveam 11 ani sau chiar 10 ani când am participat la prima competiție la senioare și sunt în lotul olimpic de senioare de la 14 ani. Am fost foarte ambițioasă de când eram mică și îmi doream foarte mult să fiu în echipa națională feminină de senioare”.

În cea ce privește cele trei titluri câștigate la București, Bernie e convinsă că „Fiecare în parte a fost dificil pentru că toată lumea vrea să ne bată, bineînțeles, dar sunt foarte competitivă, nimic nu mă oprește și încerc să găsesc soluții în momentele dificile”. Și atmosfera de acasă a contat: „Este mai greu, dar în același timp foarte frumos să joci la tine acasă pentru că ai foarte mulți admiratori și sunt foarte mulți care vin să te vadă”.

Eduard Ionescu, primul titlu de simplu la seniori

Dacă Szocs a impresionat prin stil, Eduard Ionescu a reușit performanța carierei. Sportivul de la Steaua a cucerit primul titlu național la simplu.

„Sunt foarte fericit, mai ales că este primul meu titlu de campion național la simplu. Îmi doresc acesta să fie doar începutul. Sper să reușesc să iau mai multe. Poate să-i întrec și pe Adi Crișan și pe Ovidiu la un moment dat, dar este drum lung până atunci. Momentan mă voi bucura de această victorie”.

Drumul până la aur a fost unul extrem de dificil: „Sincer să fiu, am nevoie de niște odihnă, de multă odihnă. A fost un concurs greu, a fost foarte multă presiune la mijloc, foarte mult stres, meciurile au fost foarte echilibrate”.

Ionescu a păstrat și „ritualul” care i-a purtat noroc: „Este aceeași bentiță mereu. De obicei, dacă încep concursul cu o anumită bentiță și merge bine, o țin pe aceea. O spăl dacă este nevoie, dar rămâne aceeași. OP voi lua cu mine și la următorul turneu, cel de la Macao”, a explicat el.

Edi a recunoscut și modul în care gestionează momentele tensionate: „Eu nu prea pot să țin în mine. Câteodată când simt că s-au adunat prea multe, simt nevoia să fac ceva. De obicei iau prosopul, țip în prosop, mă descarc, iar apoi intru la masă cu forțe noi”, a spus el.

Pletea și Sipoș, titlu istoric pentru Dinamo

La dublu masculin, Cristi Pletea și Rareș Sipoș au câștigat în premieră titlul național pentru Dinamo. „Este prima medalie și să o câștig cu Rareș, cu fratele meu, prietenul meu de 18 ani, e cea mai mare bucurie a mea. Să câștig cu el e mai mare bucurie decât să câștig la simplu”, a spus Pletea. La rândul său, Sipoș a subliniat importanța momentului: „Este primul titlu de campion pentru secția Dinamo la tenis de masă. Am adus eu și Cristi primul titlu, ne bucurăm. Cred că avem un viitor bun și mai avem multe de arătat”.

Fără pauză: urmează Cupa Mondială de la Macao

Pentru Szocs și Eliza Samara, Naționalele au fost doar o oprire scurtă înaintea unui nou obiectiv. „Nu este ușor pentru că fusul orar este dificil, dar trebuie să ne acomodăm ca orice alt sportiv, așa că suntem puternice, avem experiență deja”, a spus Bernie Szocs. Ea a fost completată de Eliza Samara: „În cinci zile plecăm în Macao la Cupa Mondială. Ne-am întors, am jucat și trebuie să plecăm din nou și să ne acomodăm din nou cu fusul din Asia. Eu una cel puțin mă resimt, pentru că dorm haotic, mănânc haotic, însă face parte din viața mea de sportivă”.

Rezultatele finalelor

Simplu feminin:

Bernadette Szocs – Adina Diaconu 4-2 (11-9, 11-8, 19-17, 8-11, 11-13, 11-8)

Simplu masculin:

Eduard Ionescu – Iulian Chiriță 4-2 (8-11, 11-8, 7-11, 15-13, 11-5, 11-9)

Dublu mixt:

Bernadette Szocs / Eduard Ionescu – Alin Spelbuș / Irina Ciobanu 3-0 (11-8, 11-8, 11-8)

Dublu feminin:

Bernadette Szocs / Elizabeta Samara – Andreea Dragoman / Adina Diaconu 3-2 (10-12, 11-1, 12-10, 4-11, 11-1)

Dublu masculin:

Rareș Sipoș / Cristian Pletea – Eduard Ionescu / Darius Movileanu 3-2 (12-10, 13-11, 5-11, 6-11, 11-7)

Palmaresul ediției

Simplu feminin

Bernadette Szocs

Adina Diaconu

Elena Zaharia, Andreea Dragoman

Simplu masculin

Eduard Ionescu

Iulian Chiriță

Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu

Dublu mixt

Szocs / Ionescu

Spelbuș / Ciobanu

Istrate / Dragoman, Pletea / Clapă

Dublu feminin

Szocs / Samara

Dragoman / Diaconu

Zaharia / Mei-Roșu, Strună / Teglas

Dublu masculin

Sipoș / Pletea

Ionescu / Movileanu

Chiriță / Istrate, Spelbuș / Ovidiu Ionescu