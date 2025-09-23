55 de milioane de lei vor fi investiți de Ministerul Apărării pentru cumpărarea unui sistem care să-i securizeze datele în fața atacurilor hibride din Rusia. „eDIAS” va fi achiziționat prin licitație și are drept scop securizarea tranzacțiilor și comunicațiilor online, în contextul intensificării atacurilor cibernetice rusești în regiune.

Anunțul de achiziție a sistemului de protecție a datelor cu caracter secret a fost lansat de Unitatea Militară 02499 București(UM02499), Este un dispozitiv de calcul modular eIDAS, care facilitează și gestionează serviciile de încredere electronice.

Este realizat pe suportul unei platforme digitale care asigură legalitatea și securitatea tranzacțiilor online, la nivel european. Astfel, pot fi semnate documente electronice cu aceeași putere legală ca pe hârtie, poate fi confirmată identitatea pe internet și pot fi trimise informații confidențiale cu confirmare de primire.

Sistemul este apreciat ca mai mult decât necesar, în contextul unui război hibrid dus de Rusia intensificat în regiune și cu niște alegeri parlamentare în Republica Moldova care vor avea loc weekendul viitor.

UM 02499 București este structură care funcționează în cadrul Comandamentului Apărării Cibernetice, aflată în subordinea Șefului Statului Major al Apărării și deține competențe, în MapN, în domeniile securității și apărării cibernetice, precum și de tehnologie a informației.

