Externele și Finanțele sunt marele punct vulnerabil al României, apreciază fostul consul al României în Italia, Cezar Preda. Retras din activitate din anul 2020, fostul lider PD, PDL și apoi PNL avertizează, prin prisma experienței sale în diplomație, că politica externă a României este anacronică și nu ține pasul cu vremurile, dar nici nu se dorește acest lucru.

Invitat în cadrul emisiunii online ”Cu Magda și Sebi – Un podcast liber”, fostul lider pedelist a comentat că diplomația românească, dar și Finanțele suferă. Ba mai mult, au rămas ca pe vremea lui Gheorghiu – Dej.

”Un diplomat când pleacă, a uitat de țară”

Pornind dialogul despre criza politică actuală, care a culminat cu criza adoptării bugetului, Cezar Preda a reliefat faptul că atât Finanțele, cât și Externele sunt două domenii esențiale care, din nefericire, sunt încremenite în timp. În viziunea fostului consul, diplomații români au propriile interese ca prioritate, nu pe cele ale românilor pe care teoretic îi reprezintă în afara țării.

”Finanțele, pot să se dea peste cap, nu se va reforma. Externele la fel, am fost acolo. Să știți că un diplomat când pleacă… nu mă refer la ambasadori, în afară de ăștia numiți politic, sunt câțiva valoroși. Restul, când au plecat din țară, au uitat de țară. Ei să fie acolo (n.r. – la misiunile diplomatice), să aibă o casă liniștită, să aibă un salariu în euro. Ce treabă au ei să aducă oamenii, să aibă grijă de români. Eu care am trăit acolo și știu…”

Sinecurile, doar o legendă?

În acest context, fostul director adjunct al ICR Paris a invocat o discuție pe care o consideră relevantă cu fostul său superior din timpului mandatului de consul, fostul ministru de Externe din mandatele lui Klaus Iohannis, Bogdan Aurescu. Cezar Preda consideră că, din experiența sa, se dorește în continuare un dolce far niente în Externe.

”Vorba aia, vorbeam cu ministrul Aurescu, i-am spus: domn ministru, eu mă duc acasă. Domnule Preda, dar nu puteți să stați? Beți cafele… Cum să beau, mă, cafele? Beau o săptămână, două, trei, dar aici trebuie făcută treabă. Nu le convine să schimbi nimic. Este o refractaritate care este deja cronică”.

Oana Țoiu este cea mai mare vulnerabilitate pentru propria-i imagine și pentru cea a României

Liberalul Cezar Preda, fost adjunct ICR Paris, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: “Autist”/“Ne va costa foarte mult”/“Nu cred că domnia sa va rezista fizic”/“Nu știu cât vor încerca cei care l-au pus să-l ascundă”

Bogdan Aurescu, judecător la Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Diplomatul învinge URSS a doua oară