Cele 5 mașini electrice care au o autonomie de peste 500 km, în 2025. De la cât pornește cel mai ieftin model și cât de repede se încarcă

17 oct. 2025, 23:05, Actualitate
Cele 5 mașini electrice care au o autonomie de peste 500 km, în 2025 / foto: Shutterstock

Te-ai gândit vreodată la un top al mașinilor electrice care, cel puțin la momentul actual, au o autonomie de peste 500 de kilometri? Iată mai jo, în articol, care este cel mai ieftin model, dar și cât de repede se încarcă.

Așteptarea la stația de încărcare poate dura de la o jumătate de oră până la 12 ore, în funcție de tipul ei. De pildă, la o stație de încărcare standard, poate dura 4-8 ore sau 8-12 ore, în funcție de puterea stației de încărcare și capacitatea bateriei autoturismului. Altfel, în cazul unei stații rapide, încărcarea se face chiar și în 30 de minute.

De data aceasta, vă aducem în atenție un top al autoturismelor electrice cu autonomie de peste 500 de kilometri, care sunt disponibile în anul 2025. Astfel de mașini ar putea fi ideale în cazul persoanelor care doresc să călătorească fără să fie nevoite să se oprească des la stațiile de încărcare. De altfel, aceste modele pot îmbina designul modern cu tehnologia avansată.

Autoturisme electrice care au o autonomie de +500 km: cel mai ieftin model costă 52.000 de euro

Primul pe listă se află modelul Lucid Air Grand Touring despre care se spune că are o autonomie de până la 839 de kilometri, conform testului WLTP. Suportă încărcare rapidă de 300 kW, prezintă tehnologie de vârf și prețul de pornire este de la 110.000 euro.

Pe listă se află și modelul Mercedes-Benz EQS 450+. Are o autonomie de până la 783 de kilometri și suportă o încărcare rapidă de 200 kW. Modelul cu tehnologie avansată are un preț de pornire de 100.000 de euro.

Pe cel de-al treilea loc se află Volkswagen ID.7 Pro, care are o autonomie de până la 702 kilometri. Modelul suportă o încărcare rapidă de 170 kW și prețul pornește de la 60.000 de euro.

Tesla Model 3 Long Range se află pe locul patru. Autoturismul electric are o autonomie de până la 678 de kilometri și suportă o încărcare rapidă de 250 kW. Prețul ei pornește de la 55.000 de euro.

Pe locul 5 în acest clasament se află Hyundai Ioniq 6, un autoturism care are o autonomie de până la 614 kilometri. Mașina electrică suportă o încărcare rapidă de 230 kW. Vehiculul cu design aerodinamic are un preț de pornire de 52.000 de euro, arată b1tv.ro.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

