România, sub COD ROȘU de ploi abundente: în trei județe va ploua torențial, 120 l/mp!/ANM a emis o prognoză specială pentru București

06 oct. 2025, 11:58, Actualitate
România, sub cod roșu de ploi abundente: în trei județe va ploua torențial, 120 l/mp!

Vremea rea continuă și în această săptămână, spun meteorologii. ANM a emis luni, 6 octombrie, o avertizare de ploi abundente. Codul roșu va fi activ în județele Constanța, Călărași și Ialomița, de marți seara.

Potrivit meteorologilor, în aceste județe, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, va ploua abundent.

În intervale scurte de timp, vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp.

Mare parte din țară, sub cod portocaliu

Pe de altă parte, tot de marți seara, de la ora 21:00, până miercuri noaptea, la ora 23:00, un cod portocaliu de ploi importante cantitativ vizează județe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

De asemenea, a fost emis și un cod galben de ploi și vânt puternic, care va fi valabil în același interval, în județe din centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali, unde se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele marcate cu Cod galben, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea și Ilfov, dar și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Vreme severă la București: ploi și vânt puternic

Nici Bucureștiul nu scapă de vremea rea. Administrația Națională de Meteorologie anunță că urmează o perioadă de vreme rece și închisă în Capitală de luni până joi, cu ploi importante, intensificări ale vântului și temperaturi mai scăzute.

Capitala este vizată de atenționări meteorologice cod galben și cod portocaliu.

Astfel, potrivit prognozei speciale, în intervalul 6-9 octombrie, ora 10:00, vremea va fi închisă și rece, cu ploi temporar moderate și importante cantitativ.

Până marți dimineață, se vor acumula 10-20 l/mp, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi de 15-16 grade, iar cele minime de 8-10 grade.

Între 7 și 8 octombrie, ora 09:00, ploile vor fi mai însemnate cantitativ, mai ales seara și noaptea, cu acumulări de 50-70 l/mp, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-65 km/h. Temperaturile maxime vor scădea la 12-14 grade, iar minimele se vor menține între 9-10 grade.

De miercuri, 8 octombrie, și până joi dimineață, vremea va rămâne rece și închisă, cu ploi temporare și acumulări de 15-25 l/mp, în special pe parcursul zilei. Vântul va mai prezenta intensificări, cu viteze de 50-60 km/h în prima parte a zilei, iar temperaturile vor fi între 15-16 grade ziua și 8-10 grade noaptea.

