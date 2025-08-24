Prima pagină » Actualitate » România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”

România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”

Luiza Dobrescu
24 aug. 2025, 07:39, Actualitate
România vrea Moldova în UE/Bolojan:

România este aliatul Republicii Moldova pe drumul integrării europene pentru că știe din experiența proprie care sunt avantajele statutului de membru UE. Aflat la Chișinău, în vizită oficială, premierul Ilie Bolojan a detaliat omologului moldovean, Dorin Recean, câteva dintre aspectele importante. 

„Am beneficiat de 100 de miliarde de euro din fonduri europene și am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european” sunt cifrele pe care le-a dat publicității, sâmbătă, premierul Ilie Bolojan, în cadrul vizitei de la Chișinău.

România s-a raliat efortului Republicii Moldova pe drumul acesteia din urmă spre aderare. Iar avantajele care decurg din acest statut sunt în special legate de bunăstarea țărilor membre.

„Ştim ce înseamnă integrarea europeană, pentru că de la aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, am beneficiat de 100 de miliarde de euro din fonduri europene şi am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României, în dezvoltare locală, în infrastructură şi în locuri de muncă, iar rezultatele s-au simţit în viaţa de zi de zi a românilor”. 

Din 2007 și până în prezent, de la aderarea României la UE, Produsul Intern Brut al țării aproape că s-a dublat, a mai spus Bolojan, la Chișinău, de la 45% la 80%.

„Aceasta este o dovadă clară că solidaritatea europeană schimbă în bine comunităţi locale, regiuni şi ţări întregi, iar această schimbare poate avea loc şi aici, în raioanele şi localităţile din Moldova, de la Chişinău la Cahul, de la Briceni la Bălţi şi de la Şoldăneşti la Ungheni şi la Comorata. Republica Moldova este astăzi un exemplu de curaj pentru ca a rezistat presiunilor, şantajul energetic şi propagandei însoţită de agresiunea hibridă”.

El a subliniat că în momentele grele pe care le-a traversat, guvernul de la Chişinău a luat decizii „dificile, dar corecte”.

„Preşedinta Maia Sandu şi prim-ministrul Dorin Recean au arătat hotărâre, au păstrat suveranitatea şi independenţa statului şi au câştigat respectul propriilor cetăţenii şi al partenerilor europene. Nu este un drum uşor, Republica Moldova a trebuit să facă faţă celor mai mari provocări din ultimele decenii, dar a mers cu fruntea sus.

Republica Moldova a reuşit de asemenea să-şi securizeze prin referendum în parcursul european un angajament pe termen lung pentru viitoarele generaţii. Domnule prim-ministru, există o legătură deosebită şi unică între statele noastre. Noi, în această parte de lume, suntem din aceeaşi vatră, suntem din acelaşi sânge.

În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spaţiu al speranţei, al prieteniei şi solidarităţii. Astfel, firme moldoveneşti sunt prezente în România şi firme româneşti investesc în Republica Moldova. Avem legături multiple, infrastructură comună şi proiecte importante de dezvoltare”, a mai spus Bolojan, la Chișinău.

