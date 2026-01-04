Prima pagină » Actualitate » Românii care păstrează mâncarea în astfel de vase folosesc greșit cuvântul. Cum este corect „caserolă” sau „casoletă”?

04 ian. 2026, 14:22, Actualitate
Dacă te numeri printre cei care pun mâncarea în vase mici de sticlă sau de plastic, probabil, fără să realizezi ai folosit cuvântul „caserolă” sau „casoletă”. Care dintre ele este corect într-un asemenea context?

„Caserolă” sau „casoletă” care este corect?

Deși mulți români folosesc „casoletă” pentru vasele cu capac în care păstrează resturile de mâncare, aceasta nu este tocmai definiția oficială în limba română.

Forma corectă în limba română este „caserolă”. Termenul provine din limba franceză casserole, care înseamnă „vas pentru gătit”. În timp, cuvântul a fost adaptat fonetic în română și a devenit „caserolă”, care desemnează atât vasul propriu-zis, cât și recipientele pentru păstrarea mâncării,

Corect este să spui: „Am pus resturile în caserolă.”„Am cumpărat o caserolă de salată.”

Definițiile DEX pentru „caserolă”

  1. Capsulă de porțelan, cu coadă, folosită în laborator pentru topirea substanțelor vâscoase și puțin volatile.
    2. Cratiță adâncă cu coadă și cu fundul plat, folosită în bucătărie.
    3. Recipient din material plastic, pentru alimente.
    4. Carenajul elicei.

Pe de altă parte, forma „casoletă” este o eroare frecventă. Aceasta a apărut prin asocierea greșită cu diminutivul „-etă” și nu are suport în dicționarele limbii române.

Ce înseamnă „casoletă”?

  1. Vas metalic inoxidabil care servește la sterilizarea și la păstrarea sterilă a pansamentelor și a unor instrumente medicale.
  2. (Franțuzism) Vas în care se ard mirodenii. – Din fr. cassolette.

Așadar, data viitoare când pui resturile de mâncare în bucătărie sau cumperi un vas nou pentru depozitare, amintește-ți că termenul corect este „caserolă”.

