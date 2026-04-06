O nouă lovitură majoră zguduie din temelii regimul de la Teheran. Majid Khademi, șeful serviciului de informații al Gărzii Revoluționare din Iran, a fost ucis, luni, într-un atac atribuit SUA și Israel.

Presa de stat controlată de regimul de la Teheran a confirmat moartea lui Majid Khademi, șeful serviciului de informații al Gărzii Revoluționare Islamice. Oficialii iranieni nu au oferit detalii suplimentare privind circumstanțele exacte ale atacului, scrie Economictimes.com.

Într-un mesaj transmis pe Telegram, Garda Revoluționară a susținut că generalul-maior a fost „martirizat în atacul terorist criminal al inamicului american-sionist”.

Moartea lui Khademi vine într-un moment extrem de tensionat, în care relațiile dintre Statele Unite, Israel și Iran sunt la un nivel critic. Eliminarea unei figuri-cheie din structura de informații a Gărzii Revoluționare reprezintă o lovitură strategică majoră și ridică temeri privind posibile represalii.

Negocieri de ultim moment pentru evitarea unui război extins

În paralel, surse diplomatice indică faptul că există eforturi intense pentru reducerea tensiunilor. Un plan în două etape ar fi fost transmis atât Iranului, cât și Statele Unite, prin intermediul Pakistan.

SUA și Iranul negociază termenii unui armistițiu imediat, urmat de un acord mai amplu de pace, care ar putea stabiliza situația din regiune. Potrivit surselor, toate elementele acestui acord trebuie convenite rapid, iar documentul inițial ar urma să fie formalizat electronic, Pakistanul acționând ca principal canal de comunicare între părți.

În caz contrar, Trump a amenințat că va trece la distrugerea instalațiilor energetice, celor de desalinizare din Iran și a podurilor din Iran, într-un nou episod de escaladare în războiul din Orientul Mijlociu.

