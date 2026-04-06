Daniel Pancu despre viața la CFR Cluj: „Mi s-a povestit că aici erau condiții de Real Madrid”

Marcel Bîrsan arbitrează meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj, de luni, din play-off-ul Superligii de fotbal.

Daniel Pancu susține că problemele financiare rezolvate ar trebuie urmate și de performanță sportivă.Universitatea Craiova – CFR Cluj e joacă luni seara, de la ora 21.30, în Bănie.

Daniel Pancu: „Mi s-a povestit că aici erau condiții de Real Madrid”

„Este o veste importantă (n.r. achitarea datoriilor). Nu ştiu de emoţii. Conducerea ştie mai bine, sigur, dar e foarte important că s-a rezolvat şi problema asta de ordin financiar. Iar noi, prin rezultatele noastre sportive, să aducem, din nou, o stare cum a fost aici.

Am auzit, mi s-a povestit, că au fost condiții de nivel de Real Madrid la CFR Cluj şi mi-aş dori să le trăiesc şi eu, dar contează foarte mult partea asta sportivă.

Mi-ar plăcea ca după meciul ăsta să pot să spun că am jucat de la egal la egal cu cel mai bine cotată echipă din play-off şi rezultatul să fie unul favorabil nouă.

Faptul că au şi ceva probleme de lot contează pentru noi. Bancu e cel mai important, de departe. Sigur e o pierdere importantă, dar să nu uităm că U Cluj a câştigat toate meciurile fără Chipciu, inclusiv cel cu noi. E cam acelaşi lucru”, a declarat Daniel Pancu.

Nu știu dacă la fotbal poți să-ți propui un lucru, pentru că în două minute ți se dau toate planurile peste peste cap. Mergem a treia oară la Craiova de când sunt aici. În campionat. diferența a fost foarte mare în favoarea lor

Programul etapei a treia / playoff și playout

FC Botoşani – FCSB 3-2

Oţelul Galaţi – FC Hermannstadt 2-0

FC Argeş – Dinamo Bucureşti 1-1

UTA Arad – FC Metaloglobus Bucureşti 5-1

Farul Constanţa – Unirea Slobozia 0-1

FC Rapid – Universitatea Cluj 1-2

Luni, 6 aprilie

Ora 17.30 Petrolul Ploieşti – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Universitatea Craiova – CFR 1907 Cluj