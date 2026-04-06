Pedro Sanchez și-a etalat într-un clip de pe Instagram cele trei obiecte personale la care ține cel mai mult.

Premierul spaniol spune însă că unul dintre acestea are o „încărcătură emoțională”.

Primul obiect preferat al lui Pedro Sanchez

„Astăzi am să vă arăt obiectele mele personale din biroul președinției guvernului spaniol. Primul lucru pe care îl fac este să aprind niște tămâie.”. a spus Pedro Sanchez.

Sticla goală conține un mesaj: „Ne aduce aminte de suferință”

„Al doilea este un cadou special. Este o sticlă goală de la un copil refugiat din Fâșia Gaza care mi l-a dăruit și simbolizează totul. Este mesajul din această sticlă pentru a nu uita suferința [pe care copiii din Fâșia Gaza] o îndură.”, a spus premierul.

Premierul Spaniei are o colecție de statuete Don Quixote

„Al treilea obiect este acest Don Quixote din mai multe magazine din Mojacar. Ca multe altele pe care le am în birou. Le colecționez de câțiva ani”, a dezvăluit premierul spaniol.

Sursa Video: Instagram, Sanchezcastejon (pedro sanchez, prim-ministrul Spaniei)

