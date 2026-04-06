Pedro Sanchez și-a etalat într-un clip de pe Instagram cele trei obiecte personale la care ține cel mai mult.
Premierul spaniol spune însă că unul dintre acestea are o „încărcătură emoțională”.
„Astăzi am să vă arăt obiectele mele personale din biroul președinției guvernului spaniol. Primul lucru pe care îl fac este să aprind niște tămâie.”. a spus Pedro Sanchez.
„Al doilea este un cadou special. Este o sticlă goală de la un copil refugiat din Fâșia Gaza care mi l-a dăruit și simbolizează totul. Este mesajul din această sticlă pentru a nu uita suferința [pe care copiii din Fâșia Gaza] o îndură.”, a spus premierul.
„Al treilea obiect este acest Don Quixote din mai multe magazine din Mojacar. Ca multe altele pe care le am în birou. Le colecționez de câțiva ani”, a dezvăluit premierul spaniol.
Sursa Video: Instagram, Sanchezcastejon (pedro sanchez, prim-ministrul Spaniei)
