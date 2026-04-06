Care este starea actuală a lui Mircea Lucescu. Informații de ultimă oră, din surse medicale

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în continuare în stare critică după ce a suferit un infarct miocardic acut vineri. Anternorul este internat în continuare la secția de ATI a Spitalului Universitar de Urgență București, iar medicii continuă să-l monitorizeze atent.

Potrivit surselor Gândul, starea de sănătate a antrenorului este în continuarea foarte gravă, dar staționară. Medicii îl monitorizează cu mare atenție pe Mircea Lucescu și până la acest moment nu există alte complicații.

Răzvan Lucescu a venit de urgență în România

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, a plecat de urgență din Grecia imediat după meciul cu Panathinaikos. Fiul lui Mircea Lucescu a ajuns în țară și le-a răspuns reporterilor în fața Aeroportului Băneasa că „Nu știu ce să vă zic. Este o situație grea. Medicii vă vor da toate detaliile”.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat

Mircea Lucescu are o stare de sănătate precară, iar duminică noaptea a fost transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Universitar. Fostul selecționer al Naționalei României este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, fiind adus de urgență din cantonamentul echipei naţionale, unde a leșinat.

Medicii i-au montat un defibrilator și vineri, când urma să fie externat, dar a suferit un infarct. Anternorul a fost operat și era stabil, dar starea sa de sănătate s-a agravat.

RECOMANDAREA AUTORULUI: