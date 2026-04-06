Care este starea actuală a lui Mircea Lucescu. Informații de ultimă oră, din surse medicale

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în continuare în stare critică după ce a suferit un infarct miocardic acut vineri. Anternorul este internat în continuare la secția de ATI a Spitalului Universitar de Urgență București, iar medicii continuă să-l monitorizeze atent.
Potrivit surselor Gândul, starea de sănătate a antrenorului este în continuarea foarte gravă, dar staționară. Medicii îl monitorizează cu mare atenție pe Mircea Lucescu și până la acest moment nu există alte complicații.
Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, a plecat de urgență din Grecia imediat după meciul cu Panathinaikos. Fiul lui Mircea Lucescu a ajuns în țară și le-a răspuns reporterilor în fața Aeroportului Băneasa că „Nu știu ce să vă zic. Este o situație grea. Medicii vă vor da toate detaliile”.
Mircea Lucescu are o stare de sănătate precară, iar duminică noaptea a fost transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Universitar. Fostul selecționer al Naționalei României este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, fiind adus de urgență din cantonamentul echipei naţionale, unde a leșinat.
Medicii i-au montat un defibrilator și vineri, când urma să fie externat, dar a suferit un infarct. Anternorul a fost operat și era stabil, dar starea sa de sănătate s-a agravat.
RECOMANDAREA AUTORULUI: