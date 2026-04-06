Job neobișnuit. Cu cât ești plătit pentru a te filma în timp ce faci curățenie

Job neobișnuit. Ești plătit pentru a te filma în timp ce faci curățenie

A apărut o activitate neobișnuită, dar despre care se spune că ar putea fi profitabilă. Este vorba despre un job în care te filmezi în timp ce faci curățenie și apoi ești plătit. O astfel de activitate nu necesită calificări complicate.

Deși la prima vedere poate să pară o glumă, a apărut o nouă activitate remunerată. Această activitate nu este foarte complicată și nici nu necesită calificări înalte. Practic, tot ceea ce faci este să îți montezi o cameră pe cap, să dispui de un telefon și să te filmezi în timp ce îndeplinești diverse sarcini în locuință. Aceste filmări au, în schimb, un scop precis.

Job neobișnuit: te filmezi în timp ce faci curățenie pentru a învăța inteligența artificială

Ne aflăm într-o digitalizare continuă, iar era tehnologică nu stă pe loc. La momentul actual sunt comercializați diverși roboți de curățenie care pot îndeplini anumite sarcini. De altfel, sunt dezvoltați roboți care au mișcări complexe și care pot întreprinde activități casnice mai grele.

În unele state, roboții umanoizi sunt căutați pentru a ușura sarcinile domestice. Însă, pentru ca astfel de roboți să performeze, sunt necesare niște modele (patternuri) pe care să le urmeze. De aceea, înregistrarea unor secvențe în timp ce sunt îndeplinite anumite sarcini în casă devine primordială pentru setarea roboților. Fiecare mișcare devine o lecție pentru inteligența artificială.

„În fabrici, depozite, retail, azile sau spitale, ai nevoie de acest tip de date în aproape orice mediu, pentru că mișcările sunt diferite peste tot”, a precizat Arian Sadeghi, vicepreședinte responsabil de date robotice la Micro1, potrivit CNN.

Cei care participă la o astfel de activitate vor primi un echipament. De altfel, trebuie să respecte indicații clare și să îndeplinească activități de zi cu zi (gătit, curățenie, grădinărit sau îngrijirea animalelor). Trebuie să fie trimise minimum 10 ore de filmări pe săptămână.

„Probabil avem nevoie de miliarde de ore. Nici măcar nu am ajuns la interacțiunile umane. Vorbim doar de sarcini simple din casă”, a mai explicat Sadeghi. Costurile sunt stabilite în funcție de regiune.

