„Kim Jong-Un și-a desemnat deja succesorul”, au raportat serviciile de informații din Coreea de Sud. Va fi un record istoric pentru Coreea de Nord

Agenția de spionaj din Coreea de Sud a raportat că liderul suprem de la Phenian și-a desemnat succesorul: pe fiica sa, Kim Ju Ae. 

Kim Ju Ae ar putea deveni prima femeie care va conduce națiunea nord-coreeană de la fondarea sa în 1948 de către dictatorul comunist Kim Ir Sen.

Ce spune ideologia „Juche” despre femei în Coreea de Nord?

După ideologia oficială Juche a Coreii de Nord, bazată pe marxism-leninism, Coreea de Nord susține egalitatea sexuală.

Pentru mai multe decenii, Kang Ban Sok, mama lui Kim Ir Sen, a fost ilustrată ca „Măreața Mamă a  Coreii”,  simbol al idealurilor feminității și al mișcării eliberării femeilor.

Dar în practică, de la Kim Ir Sen și Kim Jong Il, regimul a promovat latura patriarhală a dinastiei Kim după modelul confucianist.

Sub ideologia Juche, corpurile femeilor sunt sub controlul autorităților regimului Coreii de Nord, unde avortul este interzis.  Comportamentul și chiar vestimentația feminină sunt reglementate cu strictețe de regimul de la Phenian.

Detalii despre fiica lui Kim Jong-Un

Kim Ju Ae, fiica dictatorului nord-coreean Kim Jong-Un, ar avea vârsta de 12-14 ani. Mama ei, Ri Sol-ju, soția lui Kim Jong-Un, i-ar fi dat naștere în anul 2012 sau în 2013.

Aceasta a fost menționată pentru prima oară în public de către jucătorul de baschet american Dennis Rodman.

Tatăl ei a scos-o la o plimbare cu tancul

Parlamentarii din Coreea de Sud susțin că dictatorul s-a afișat în scop propagandistic cu fiica sa la o plimbare cu tancul.

Acesta a supravegheat-o cum a condus vehiculul blindat tocmai pentru a demonstra că ea va preia conducerea republicii totalitare. Scopul?

Pentru a evidenția aptitudinile militare și a combate îndoielile cu privire la căpătarea funcției în ciuda sexului feminin, au spus parlamentarii.

Kim Jong-Un nu ține cont de sexul fiicei sale

Potrivit Reuters, Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud declară că rapoartele nu sunt bazate pe interferențe. Ci pe „informații credibile” colectate de agenție.

În alte imagini publicate de Agenția de presă de stat nord-coreeană KCNA, fiica dictatorului trage cu o pușcă și cu un pistol la un poligon de tragere.

Sursa Foto: KCNA

