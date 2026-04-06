Alexandru Țiriac, prima apariție publică după ce s-a despărțit de Sorana Cîrstea. Unde a fost surprins

În luna februarie, sportul românesc a fost „lovit” de vestea despărțirii lui Alexandru, fiul lui Ion Țiriac, de Sorana Cîrstea. Jucătoarea de tenis se află la ultimul ei sezon din carieră, după cum notează PROSPORT.

Acum, Țiriac jr. a fost văzut pentru prima dacă în public după ce a fost confirmată despărțirea de Sorana.

Unde a mers Alexandru Țiriac

Plecat la timp din Dubai, după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, Alexandru Țiriac a mers să se relaxeze la Paris. „Orașul Luminii”, așa cum este supranumită capitala Franței, este o alegere pe care fiul miliardarului o are în topul preferințelor.

Acum, Țiriac jr. și-a făcut apariția la București, unde a asistat la finala turneului ATP Țiriac Open. Argentinianul Mariano Navone l-a învins pe Daniel Merida Aguilar, scor 6-2, 4-6, 7-5. Pentru Navone a fost primul titlu din cariera de jucător profesionist.

La acest meci, scrie ProSport, a asistat și Siyabonga Ngezana, fundașul central de la FCSB.

Imediat după încheierea finalei dintre Mariano Navone și Daniel Merida Aguilar, Alexandru Țiriac a ținut un scurt discurs în fața spectatorilor. El a primit aplauze și a spus: „Fundația Țiriac a adus acest turneu în România acum 29 de ani. Acum 29 de ani nu exista tenis în România, nu existau jucători și nici infrastructură de tenis”.

Mai departe, moștenitorul imperiului construit de Ion Țiriac a transmis mulțumiri echipei care s-a ocupat de coordonarea competiției.

Cum s-au despărțit Țiriac jr. și Sorana Cîrstea

Sursa citată mai scrie că, din câte se pare, Alexandru Țiriac nu suferă după despărțirea de Sorana Cîrstea.

Recent, au ieșit la iveală noi detalii legate de încheierea relației celor doi. Afaceristul a recunoscut chiar el că nu mai formează un cuplu cu jucătoarea de tenis. Totuși, despărțirea s-a produs în condiții amicale, cei doi rămânând prieteni.

„Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Țiriac jr, conform Cancan.

Dacă el a preferat să fie discret, Sorana Cîrstea s-a concentrat pe sport. Anul acesta este ultimul din cariera sa.

Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac au format un cuplu pentru aproape cinci ani.

