Românii racordați la sistemul centralizat de termoficare mai au de așteptat până când vor primi CĂLDURĂ. Anunțul făcut de autorități

Bianca Dogaru
03 oct. 2025, 11:19, Actualitate
Pe măsură ce nopțile devin mai reci, mulți români racordați la sistemul centralizat de termoficare se întreabă când vor primi căldură în apartamente. Conform legislației, furnizarea agentului termic nu se face la o dată fixă, ci în funcție de temperaturile de afară. Astfel, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 425/1994, caloriferele se încălzesc după trei nopți consecutive în care temperatura medie exterioară, măsurată între orele 18:00-06:00, este egală sau mai mică de 10 grade Celsius. 

Administrația Națională de Meteorologie estimează că începutul lunii octombrie va aduce o vreme apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor mai scăzute în vestul țării. În a doua jumătate a lunii, valorile termice se vor menține în jurul mediilor multianuale, însă ploile vor deveni mai frecvente.

Așadar, românii racordați la sistemul centralizat mai au de așteptat câteva zile reci la rând pentru ca autoritățile să decidă pornirea oficială a căldurii.

